Oldenburg Meterhoch schlugen die Flammen in der Nacht. Zu einem Zeitpunkt, als die allermeisten Parzellenbetreiber sich eigentlich daheim vom Neujahrsstress erholten. Warum in der Anlage der Osternburger Gartenfreunde am Sandweg plötzlich zwei Gartenlauben brannten, ist noch unklar. „Brandstiftung kann aber nicht ausgeschlossen werden“, heißt es da nach der ersten Ursachenforschung.

Und wer weiß – wenn nicht ein aufmerksamer Anlieger seine Kinder ins Bett gebracht und so aus dem Fenster des Kinderzimmers den Feuerschein gesehen hätte, wäre der Schaden möglicherweise noch größer als ohnehin schon.

Denn eine Gartenhütte ist in der Nacht komplett ausgebrannt, eine weitere wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Deren Pächterin war allerdings noch nicht erreichbar. Immerhin konnte die Feuerwehr weitere, schwerwiegende Schäden verhindern. Bis auf ein paar Hecken blieb die restliche Anlage am Sandweg weitestgehend unversehrt.

Kurz nach dem Notruf um 21.01 Uhr waren rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Kameraden aus Osternburg vor Ort, mühten sich hier mit zwei C-Rohren gegen die Flammen und einen weiteren Übergriff. Mit Erfolg. Etwa zwei Stunden dauerte der Einsatz.

Noch ist die Schadenhöhe nicht beziffert, der Brandort wurde jedoch von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittler erhoffen sich weitere Erkenntnisse zum Geschehen. Für Uwe Nagel, er ist Obmann der Anlage mit ihren rund 50 Parzellen, war die Brandmeldung ein Schock: „Wir sind bisher immer weitestgehend von solch schlimmen Vorfällen verschont geblieben“, sagte er. Nun könne man „eine Parzelle komplett zusammenfegen und abfahren“.

Was die Versicherung dazu sagen wird? Bislang ungewiss. Doch auch Nagel glaubt aufgrund „früherer kleinerer Vorfälle“ in der Anlage an eine Brandstiftung.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 7904115 bei der Polizei zu melden.