Oldenburg Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes belegen es: Die Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen aller allgemeinen Fahrerlaubnisse ist hoch. Vor allem der Theorietest ist eine große Hürde für viele Kandidaten. Nahezu jeder dritte Fahrschüler (32,6 Prozent) in Niedersachsen bestand 2018 die Theorie nicht. Durch die Praxis fielen 29 Prozent der Prüflinge. Hier lässt der weitere Anstieg (4,8 Prozent) die Vermutung zu, dass der Verkehr immer anspruchsvoller wird.

Dass dafür auch das erheblich zugenommene Verkehrsaufkommen in Städten wie Oldenburg ein Grund ist, bestätigen auch die Fahrlehrer Frank Schönherr (56) sowie Vincent (57) und David Paterson (33) von der PS-Fahrschule.

Keine Konzentration?

Dementsprechend sei auch der Fragenkatalog zum theoretischen Führerscheinwissen umfangreicher geworden. Weit über 1000 Fragen gilt es beim Autoführerschein zu beherrschen, um optimal für die Prüfung vorbereitet zu sein. „Statt Fragebögen zum Ankreuzen, sieht sich der Fahrschüler zumeist Videosequenzen an und beantwortet Fragen aus dem Gedächtnis heraus“, erklärt Frank Schönherr.

Fahrschulkosten Der Weg zum Führerschein führt in Deutschland unweigerlich über eine Fahrschule. Die Ausbildung zum Autoführerschein kostet schätzungsweise zwischen 2000 und 2500 Euro. Die tatsächlichen Kosten hängen davon ab, wie viele Fahrstunden der Führerscheinbewerber benötigt und wie erfolgreich die Prüfungen absolviert werden. Einzelne Prüfungen können beliebig oft angetreten werden. Allerdings wird bei jedem erneuten Versuch in Theorie oder Praxis jeweils eine Prüfungsgebühr fällig. Aktuell muss die theoretische Prüfung jedoch ein zweites Mal abgelegt werden, wenn der Prüfling erst nach mehr als einem Jahr zur praktischen Prüfung antritt. Dann wird nämlich eine Neuanmeldung fällig.

Denkbar sei auch, dass die hohe Durchfallquote mit der Smartphone-Nutzung oder einem stetig steigendem Stresslevel im Alltag zu tun hat. Auch sprachliche Barrieren seien ein Grund für die hohe Durchfallquote bei Prüflingen. „Beim Theorieteil gibt es einige Fremdsprachen zur Auswahl“, sagt Vincent Paterson. Zu den zwölf angebotenen Sprachen gehört auch Hocharabisch. Jedoch wird die Praxis auf Deutsch gemacht, allenfalls auf Englisch.

Nicht genug Lehrpersonal

Dass Fahrschüler länger als ein halbes Jahr für ihre Fahrerlaubnis benötigen, ist nichts Ungewöhnliches. Das liegt nicht nur daran, dass sich Jugendliche viel Zeit lassen. Nicht jede Fahrschule ist ausreichend mit Lehrpersonal ausgestattet, um alle angemeldeten Fahranfänger schnell zum Führerschein zu bringen.

Zu viel Zeit sollten sich Fahrschüler zwischen Theorie und Praxis nicht lassen. „Viele Fahrschüler melden sich vor ihrem Abitur an und legen dann in der Prüfungsphase eine Führerschein-Pause ein, um sich erst danach wieder dem Autofahren zu widmen,“, merkt Vincent Paterson an. So werden aus den angepeilten drei Monaten schon mal neun. Allerdings sei dann viel angeeignetes Wissen wieder verloren.

Die Fahrschüler Pia Ammermann (17) und Carlo Teschner (18) sind positive Gegenbeispiele. Sie wollen schnell zum „Lappen“ kommen. Da Carlo Teschner sich in der Phase zwischen Abitur und Studium befindet, nutzt er am Morgen seine freie Zeit, um Fahrstunden zu nehmen.

„Morgens ist der Verkehr nach der Rush Hour nicht mehr ganz so dicht. So kann ich Carlo viele verschiedene Manöver üben lassen“, erklärt sein Fahrlehrer Martin Sodtke (41) von der Fahrschule Rolf Sodtke.

„Andere Prioritäten“

Etwas schwieriger ist es für Pia Ammermann, die noch die Schulbank drückt. Sie muss den Spagat zwischen Hausaufgaben und Führerscheinwissen meistern. Ihr Fahrplan richtet sich deswegen nach dem Stundenplan. „Wenn möglich, mache ich Übungsfahrten in den freien Schulstunden oder nach dem Unterricht.“ Ein Teil der Jugendlichen habe aber auch andere Prioritäten als den Erwerb des Führerscheins, erläutert Pia Ammermann.

Tatsächlich habe der Führerschein nicht mehr überall das Image des Statussymbols. „Viele kommen in der Stadt wunderbar ohne Auto klar und melden sich erst zum Führerschein an, wenn sie ins Berufsleben einsteigen“, berichtet Martin Sodtke.

An welchen Stellen ecken Fahrschüler in der Praxis im Stadtgebiet an? „In der Innenstadt muss man auf so viele Dinge achten“, stöhnt Pia Ammermann. Neben dem Linienbusverkehr seien es mehrere Fahrstreifen für eine Richtung, enge Straßen und viele Radfahrer, auf die man achten müsse. Für Carlo Teschner sind es die Rechts-vor-Links-Kreuzungen und der Pferdemarkt, wo es tückisch werden kann: „Dort die Übersicht zu behalten, ist eine Kunst.“