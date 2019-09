Oldenburg Dreiste Diebe haben in der Käthe-Kollwitz-Straße in Oldenburg ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, sollen in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montag 21 Uhr Unbekannte in eine Garage eingebrochen sein. Die Täter hatten das Garagentor aufgebrochen.

Gestohlen wurden neben einem schweren Werkzeugkoffer mit Inhalt und einem Schweißgerät auch Sportbekleidung sowie ein Netz mit 13 Fußbällen. Die Polizei Oldenburg nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.