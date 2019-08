Oldenburg Microsoft ist ein Weltunternehmen, die Marke dementsprechend bekannt. In vielen Haushalten finden sich Produkte des Herstellers – und genau das ist das Problem. Betrüger haben eine List entwickelt, sich als Mitarbeiter des Unternehmens auszugeben und auf diesem Wege Geld zu ergaunern. Dabei gehen sie, wie jetzt in Oldenburg, häufig über die „Telefonmasche“ vor.

Wie gehen die Betrüger vor ?

Diese Masche erklärt die Polizei Oldenburg wie folgt: Am Telefon geben sich die Betrüger als Microsoft-Support Mitarbeiter aus und berichten den Geschädigten von vermeintlichen Schadsoftwaren oder anderen Problemen auf deren Computern. Die Betrüger versuchen durch eine rhetorisch geschickte Gesprächsführung Zugang zu dem PC zu erhalten und bitten um die Installation einer Fernwartungssoftware. Werden dann die Zugangsdaten der Software durch den Geschädigten am Telefon durchgegeben, kann der Betrüger nahezu alle Vorgänge, wie auch Manipulationen von Bezahlvorgängen, am PC veranlassen. Im Anschluss findet oftmals auch eine Zahlungsforderung statt, die zum Teil beim Bezahlen auf eine noch höhere Summe durch den Täter geändert wird.

Was ist in

Oldenburg passiert ?

Mit dieser Falle hatte Betrüger in den vergangene Wochen gleich acht Mal Erfolg in Oldenburg. „Den höchsten Schaden hatte in 56-Jähriger mit mehreren tausend Euro“, sagt Polizeisprecher Stephan Klatte. Bei den weiteren Betrugsopfern handelt es sich um geringere, wenn auch nicht weniger ärgerliche Summen. Umso frustrierender. „Die Masche ist nicht neu“, sagt Klatte. Seit Jahren gibt es immer wieder Vorfälle dieser Art, häufig bleibt es beim Versuch.

Was macht Microsoft ?

Das Unternehmen hat eine eigene „Digital Crimes Unit“ – also eine Einheit für Digitalverbrechen ins Leben gerufen. „Die Digital Crimes Unit ist ein weltweites Team aus mehr als 100 Ermittlern, Anwälten, Wissenschaftlern, IT-Experten. Die Kollegen sitzen auf 30 Länder verteilt, in Deutschland sind es zwei – arbeiten aber eben in diesem internationalen Team“, erklärt dazu Microsoft-Mitarbeiterin Isabel Richter. Auch eine eigene Studie wurde von dem Konzern zu dem Thema ins Leben gerufen (Ergebnisse siehe Box). Monatlich erhält Microsoft demnach 11000 Beschwerden aus der ganzen Welt, die von Betrugsversuchen berichten.



Wie kann ich

mich schützen ?

Microsoft rät, Telefongespräche dieser Art so schnell wie möglich beenden. Am PC sollte nicht auf unerwünschte und verdächtige Pop-up Fenster geklickt werden. Wenn nicht sichergestellt ist, dass es sich um einen Microsoft-Mitarbeiter handelt, sollte kein Dritter Kontrolle über den eigenen Rechner erlangen. Und natürlich: Den Betrugsversuch bei der örtlichen Polizei anzeigen.

Die Polizei Oldenburg ergänzt folgende Hinweise: Notieren Sie die Rufnummer, die bei Ihnen auf dem Display erscheint. Auch dann, wenn diese Rufnummer in der Regel durch die Täter mittels Call-ID-Spoofing gefälscht ist. Hinter Call-ID-Spoofing verbirgt sich die technische Möglichkeit für Betrüger, eine manipulierte Telefonnummer in der Anzeige des Angerufenen sichtbar werden zu lassen. „Das war zum Beispiel der Fall, als falsche Polizisten sich am Telefon gemeldet haben“, weiß Klatte. „Im Display wurde bei den Angerufenen die 110 angezeigt“.

Wer in die Falle getappt ist, sollte sich die Teilnehmernummer des Remote-Computers notieren, der auf den eigenen Rechner zugreift. Eventuell kann diese zu Ermittlungen beitragen. Und wenn schon Bankdaten übermittelt wurden, muss unverzüglich das entsprechende Institut informiert werden.