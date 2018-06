Oldenburg Nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Oldenburger Innenstadt erweitert die Polizei ihre Ermittlungen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Die Tat hatte sich am Samstag, 17. März 2018, um 23 Uhr in der Wallstraße ereignet. Ein 19-jähriger Oldenburger war von zwei bisher unbekannten Tätern zunächst geschubst und geschlagen worden. Später, als der 19-Jährige bereits am Boden lag, hatte ihm einer der Täter ins Gesicht getreten.

Zeugen beschrieben die unbekannten Angreifer als dunkel gekleidet; beide seien von südländischem Erscheinungsbild gewesen. Einer der Täter habe kurdisch gesprochen. Er soll etwa 17 bis 19 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und sehr dünn gewesen sein. Er trug mittellange schwarze Haare, die an den Seiten kürzer geschnitten waren. Bekleidet war er mit einer dunklen Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen. Der zweite Täter war nach Zeugenangaben 18 bis 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und deutlich kräftiger. Er trug schwarze, an den Seiten anrasierte Haare.

Die Polizei veröffentlicht Fotos aus einer Überwachungskamera, die zwei Tatverdächtige beim Verlassen eines Schnellrestaurants kurz vor der Tat zeigen. Zeugen, die die Personen kennen oder sonstige Angaben zu ihnen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon Telefon 0441/790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.