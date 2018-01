Oldenburg Lebensgefährlicher Leichtsinn von zwei Teenagern: Trotz geschlossener Schranken überquerten sie die Gleise vor einem herannahenden Zug, wie die Bundespolizei Bad Bentheim am Montag berichtet.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagvormittag gegen 10.40 Uhr am Bahnübergang „Bürgerbuschweg“ in Oldenburg. Trotz geschlossener Bahnschranken wollten zwei junge Leute die Gleise überqueren. Ein Zug der Nordwest-Bahn musste eine Schnellbremsung einleiten.

Aufgekratzt und angetrunken

Die beiden jungen Männer sollen zu einer Gruppe von etwa acht jungen Leuten gehört haben. Augenscheinlich waren sie aufgekratzt und machten einen angetrunkenen Eindruck.

Während einer der beiden bei Erkennen des herannahenden Zuges auf dem Übergang kehrt machte, ging der andere unbeirrt weiter und entging dabei nur knapp einem Zusammenstoß. Dieser Jugendliche wird als circa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben und soll eine graue Jogginghose und ein graues Oberteil getragen haben.

Zugverkehr gestört

Trotz des schnellen Einsatzes der Bundespolizei verlief die Suche nach den Jugendlichen erfolglos. Alle konnten sich unerkannt entfernen. Durch die Schnellbremsung kam es zu Beeinträchtigungen im Eisenbahnbetrieb.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise auf die beteiligten Personen nimmt die Bundespolizei in Oldenburg unter Tel. (0441) 218380 entgegen.