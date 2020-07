Gefährlicher Vorfall In Oldenburg: „Schuss“ auf Bus stammt wohl aus Zwille

Oldenburg Ein „gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“ beschäftigte am Samstagnachmittag die Oldenburger Polizei. Der Fahrer eines Linienbusses hatte gegen 16.30 Uhr die Beamten alarmiert, nachdem eine unbekannte Person in der Bodenburgallee wohl einen Schuss auf das Fahrzeug abgegeben hatte. Der 42-Jährige schilderte den Beamten, dass er beim Durchfahren der Bodenburgallee plötzlich einen lauten Knall gehört und daraufhin sofort angehalten habe. Beim Nachsehen habe er auf der linken Busseite, unmittelbar hinter dem Fahrersitz, eine kreisrunde Beschädigung festgestellt. Während des Vorfalles habe sich lediglich ein Fahrgast in dem Bus aufgehalten. Bei der Spurensuche auf der Fahrbahn entdeckten die Einsatzkräfte eine Metallkugel mit einem Durchmesser von etwa 6 Millimetern. Ob es sich dabei um das Projektil handelt, wird derzeit noch untersucht.

Bereits bei den ersten Ermittlungen vor Ort geriet ein 15-jähriger Schüler in den Fokus der Polizei. Der Jugendliche meldete sich noch am Abend telefonisch bei den Beamten und räumte ein, mit einer Zwille auf den Bus geschossen zu haben. Die Ermittlungen gegen den 15-Jährigen wurden aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unterTelefon 0441/7904115 entgegen.