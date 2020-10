Gestern und heute: Staulinie war einst eine beliebte Flaniermeile

Oldenburg Kaum vorstellbar, aber die Staulinie zwischen Alter Hauptpost und Lappan gehörte einst zur Befestigungsanlage, die die Stadt vor Angriffen schützen sollte. Erst Peter Friedrich Ludwig ließ die Wälle 1789/97 schleifen, militärisch erfüllten sie ohnehin keinen Zweck mehr. Der Festungscharakter war schon 1764 aufgehoben worden. Entlang der Haaren entstand mit dem Schleifen (Abtragen) des Walls kurz vor ihrer Mündung in den Stadthafen eine Promenade mit vier Ulmenreihen.

Erinnerungen eines Sattelmeisters

Sattlermeister Spieske hat als 90-Jähriger im Jahr 1875 seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben, die folglich bis ins 18. Jahrhunderts zurückreichen. Von Norden kommend bis zum Stautor lief der Wall ohne Zwischenraum an den Grundstücken entlang, die zu den Häusern an der Achternstraße gehörten. Dort stand auch ein Haus, das 1792 von dem damaligen Besitzer, Branntweinbrenner Gerhard Hullmann, als Brennhaus ganz nahe an die Ring- oder Stadtmauer gebaut wurde.

Die erste Dachpfanne reichte unmittelbar auf den Grund des Walles. Als im Jahre 1797 der Wall abgetragen und die Straße angelegt wurde, die jetzt Staulinie heißt, bekamen die Anlieger der Achternstraße unentgeltlich so viele Grundstücksflächen hinzu, dass die Straße über den ehemaligen Wall gerade angeleget werden konnte. Hullmann nutzte die Gelegenheit, um sein Brennhaus zu vergrößern.

Taxis verdrängen Pferdedroschken

Auf den alten Fotos (oben) sieht man zwei Fahrbahnen. Zwischen den Bäumen befand sich der Weg für die Fußgänger, links waren zwei Fahrbahnen für die Pferdedroschken, die sich im Gegenverkehr begegnen konnten. An der Staulinie standen, so ist auf alt-oldenburg.de nachzulesen, auf Höhe des Gangs am Lappan vorbei noch im jahr 1925 die Pferdedroschken und warteten auf Fahrgäste. Nach und nach wurden sie von den „Kleinkraftdroschken“ (Taxis) verdrängt. „Vater Rempe mit seinem Pferd Fritz“ betrieb die letzten Pferdekutsche in Oldenburg.

Und weiter: Dort wo heute an der Staulinie das City-Parkhaus steht, befand sich in den 50er-Jahren das Zentrallager von Edeka. Vor dem Ausbau des Wallrings war die Staulinie in den 50er-Jahren noch keine Einbahnstraße, der Verkehr lief noch in beide Richtungen und die Parkplätze waren schräg angelegt. Wie am Staugraben sind auch hier mittlerweile eine ganze Reihe kleinerer Häuser verschwunden.