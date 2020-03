Graben In Oldenburg überflutet: Elfjähriger versinkt in gefährlicher Wasser-Falle

Oldenburg Wer ist als Kind bei Regen nicht gerne mit dem Fahrrad durch die Pfützen gefahren. Das Zischen des verdrängenden Wassers und die umherfliegenden Tropfen waren jedes Mal ein kleines Erlebnis. Der elfjährige Raúl dos Santos wollte genau das machen. Nur endete der Spaß mit dem Sturz in einen Graben.

Nach der Schule ist Raúl von der IGS Flötenteich mit seinen Freunden die Flötenstraße entlang gefahren und sah eine riesige Pfütze. Kurzerhand fuhr er darauf zu. Was er nicht wusste, unter der Pfütze war ein bis zu 87 Zentimeter tiefer Graben, der vollständig überflutet war.

Das Ende: Dem Elfjährigen stand das Wasser bis zum Hals und sein Fahrrad war komplett im Graben verschwunden. „Alles war klitschnass“, sagte seine Mutter.

In diesem Fall ist es ein Elfjähriger gewesen, der die versteckte Gefahr nicht gesehen hat. Doch was, wenn es ein kleines Kind gewesen wäre, fragt sich die Mutter von Raúl. „Es fahren hunderte Kinder dort lang.“ Auch Eltern würden ihre Autos dort parken, um ihre Kinder zur IGS zu bringen oder abzuholen.

Die Anwohner kennen dieses Problem. Sie haben vor rund drei Jahren Bilder und Videos vom überfluteten Graben an das Bauamt per Mail gesendet. Zwar seien damals zwei Mitarbeiter vom Bauamt gekommen, um sich den Graben anzuschauen, aber gehandelt wurde bisher nicht, wie die Anwohner sagen.

Durch die immer wieder auftretende Überflutung wurde die Auffahrt der Anlieger unterspült. Denn unter der Auffahrt verlaufe der Graben in Form eines Rohres weiter. Die Folge: Vor zehn Tagen ist ein handflächengroßes Loch in der Auffahrt entstanden.

Was mit dem Rohr passiert ist, wissen die Anwohner nicht. Weil sie die Ursache der Überflutung und Unterspülung in dem Rohrstück vermuten, das hinter der Einfahrt ist und nicht mehr auf ihrem Grundstück, informierten sie die Stadt. Die sagt, sie sei nicht verantwortlich. Es liege bei den Anwohnern das Problem zu beheben.

Die Anlieger können nach eigenen Angaben ihre Auffahrt nicht mehr befahren. Notgedrungen haben sie das Loch mit einer Holzplatte abgedeckt. Die Kosten der Reparatur werden sich auf rund 3500 Euro belaufen.

Stadtsprecher Reinhard Schenke bedauert den Unfall mit dem Jungen, weist die Vorwürfe der Anwohner aber zurück. „Wir haben im vergangenen Jahr den Graben entlang der Flötenstraße gereinigt“, sagt der Pressesprecher. „Dabei wurde festgestellt, dass der verrohrte Abschnitt vor dem Grundstück dringend erneuert werden muss. Es war absehbar, dass das Wasser da nicht mehr lange durchfließen würde“, sagt Schenke.

Allerdings liegt die Erneuerung der Rohre in Verantwortung der Eigentümer des Grundstücks. Das seien in diesem Fall die Anwohner. „Bei kleineren Fällen bieten wir durchaus unsere Hilfe an und lösen das Problem unbürokratisch. Das war hier aber nicht möglich“, sagt Schenke.

Laut Pressesprecher wollten sich die Anwohner um das Problem kümmern. „Es gab am 6. März einen Ortstermin, und an diesem Donnerstag ist ein weiterer geplant. Ein Angebot, was die Erneuerung kostet, müsste den Anwohnern auch vorliegen.“

Generell sei die Flötenstraße kein einfaches Terrain, wie Schenke sagt. „Beim augenblicklichen Starkregen bleibt häufig das Wasser stehen. Dafür sorgen das abschüssige Gelände und der Rückstau aus der Beverbäke, der bei starken Niederschlägen wiederkehrend ist.“ Zudem liege das Grundstück der Anwohner am tiefsten Punkt der Straße.