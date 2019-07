Oldenburg Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwochabend in der Lindenstraße in Oldenburg zu einem Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Ein 26-jähriger Mann schwebt demnach in Lebensgefahr.

Anwohner hatten wenige Minuten nach 19 Uhr die Polizei alarmiert und berichtet, dass sich zwei Männer in einer Wohnung in der Lindenstraße schlagen würden. Die Beamten fanden kurz darauf im Hausflur des Mehrparteienhauses einen 25-jährigen Mann aus Bremen, der mit mehreren Schnittverletzungen auf dem Boden saß. Im Badezimmer der beschriebenen Wohnung trafen die Beamten anschließend auf den 26-jährigen Wohnungsinhaber, der ebenfalls schwere Schnittverletzungen aufwies. Beide Männer wurden umgehend in Krankenhäuser eingeliefert.

Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge hatte der 25-Jährige seinen Bekannten, den 26 Jahre alten Oldenburger, am Abend in dessen Wohnung aufgesucht. Gegen 19 Uhr sei es dann zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Oldenburger seinen Bekannten unter anderem gegen die Wand stieß und mit einer Stange schlug. Dabei sei auch eine Fensterscheibe zersplittert. Schließlich sei der Bremer aus der Wohnung geflüchtet.

Nach den bisher vorliegenden Informationen hat sich der 26-Jährige anschließend ins Bad zurückgezogen und sich vermutlich selbst mehrere lebensbedrohliche Schnittverletzungen zugefügt.

Zu den Hintergründen der Tat liegen der Polizei noch keine näheren Erkenntnisse vor; die Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Polizei aufgenommen.