Oldenburg Etwa 100 Stunden nach der dramatischen Einsatzmeldung „Schiffshavarie“ auf dem Küstenkanal gibt es nun grünes Licht für das dort auf Grund gegangene Frachterschiff „Nawatrans 2“. Taucher hatten sich am Mittwoch des nun wieder freien Schiffsbodens angenommen, dort allerdings „keine Schäden feststellen“ können, wie es am späten Nachmittag vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) hieß. Sprich: Es wird zeitnah zwar eine Stellungnahme der Sachverständigen geben, dennoch darf die polnische Besatzung des aus Frankreich kommenden und offenkundig nun „schwimmstabilen“ Frachters die Fahrt bis zum Löschhafen Nordenham fortsetzen. Danach bleibe nur ein Ziel: die „Werkstatt“, das Dock. Und das alles ausschließlich in Absprache mit dem WSA. Letzteres hatte das Fahrverbot nach wiederholter großer Prüfung durch Spezialisten aufgehoben. Erleichterung machte sich da auch in Nordenham breit. Das Unternehmen „Weser-Metall“ an der Wesermündung ist Empfänger der rund 1200 Tonnen Bleigranulat (geschredderte Akkus aus Autobatterien), um dies zu recyceln und in wieder handelsfähiges Blei zu wandeln.

„Die Meldung vom sinkenden Schiff war am Samstag ein Schrecken in der Abendstunde, ein Horrorszenario hoch drei“, äußerte sich Frank Klävemann, Leiter der dortigen Logistik, auf NWZ-Anfrage. Der damit verbundene Großeinsatz der Feuerwehr und die folgenden Ermittlungen der Wasserschutzpolizei wurden in Nordenham verfolgt. „Natürlich liegt es in unserem Interesse, dass sichere Transporte durchgeführt werden“, so Klävemann. Daher würden Gespräche mit dem Lieferanten aus Moers und dem französischen Auftraggeber folgen. „Es wundert uns schon, wie so etwas passieren konnte. Aber zum Glück ist ja alles optimal gelaufen.“ Dieser Eindruck verfestigte sich allerdings erst im Verlauf der Ermittlungen. Noch in der Nacht zu Sonntag hatte es in den Frachtraum „gesprudelt“, wie es von Einsatzkräften vor Ort hieß. Nachdem das eingedrungene kontaminierte Wasser später jedoch von einer Fachfirma abgepumpt und in Tanklastzügen abtransportiert worden war, wurden Leckagen gefunden. Allerdings habe „der nasse Bleistaub diese Löcher dann offenbar wieder so abgedichtet, dass kein zusätzliches Wasser mehr eindringen konnte“, heißt es nach Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Meppen. Die Fracht wurde innerhalb des Laderaums umgeschichtet, die Löcher provisorisch abgedichtet. Auch wenn letztlich kein (schiffsfremder) Schaden entstanden sein mag, war die Aufregung dennoch groß.

Blei ist ein Schwermetall – eine Gefahr für die Umwelt habe trotz der Havarie „zu keinem Zeitpunkt“ bestanden, dessen sind sich die Spezialisten sicher. Das Material sei nicht wasserlöslich, heißt es aus Nordenham. Und hätten dem Blei noch etwaige andere Rückstände angehaftet, wie Kritiker vermuteten, so wären sie im „derart großen Wasser“ wie dem Küstenkanal deutlich verdünnt worden, heißt es von Umweltexperten. Zumal die Fracht vor dem Transport grundsätzlich neutralisiert würde.

Wie aber konnten da also die Löcher im Frachtraum des über 50 Jahre alten Schiffes entstehen, wie Wasser eindringen? Gab es bei der Beladung einen Schlag, war’s das Gewicht, eine Fahrlässigkeit? Vor der Erkenntnis kommt die Kritik, hier aus der Binnenschifffahrt selbst – und das nicht nur an die Adresse Nawatrans’, sondern vor allem mit Innensicht. „Alles muss billig sein“, heißt es in einer anonymen Stellungnahme, „das ist ein hartes Geschäft mit ständig fallenden Preisen aufgrund von Ausschreibungen, Frachtraten und so weiter – da wird um jeden Auftrag gekämpft.“

Also ein strukturelles Problem? „Zumindest ist es eine günstige Möglichkeit, alte Schiffe aufzukaufen und mit denen dann noch Geld zu verdienen.“ Tatsächlich haben in der Binnenschifffahrt Wasserfahrzeuge im Schnitt ein recht hohes Alter. Allerdings: Auch dieses Schiff wurde zuvor abgenommen und als tauglich erachtet. Das Unternehmen war zu keiner Stellungnahme bereit. Die Polizei ermittelt indes weiter, dies aber „nicht in Zusammenhang mit dem Schadensereignis“, sondern „wegen kleinerer ordnungsrechtlicher Verstöße“ – darunter ein nicht vollständig ausgefülltes Bordbuch. „Dinge, die bei fast jeder Kontrolle von Frachtpapieren bemängelt werden können“, heißt es dazu aus der Behörde.