Oldenburg Eine Autofahrerin ist am Sonntag in Oldenburg in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laternenmast gekracht. Die Frau blieb unverletzt. Die Straßenlaterne wurde so stark beschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen entfernt werden muss, teilte die Polizei am Abend mit.

Die 73-jährige Fahrerin aus Leer fuhr vom Borchersweg kommend in den Kreisverkehr ein und wollte diesen in Richtung Bremer Heerstraße stadteinwärts verlassen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin geriet zunächst auf die Verkehrsinsel und prallt dann frontal gegen die Straßenlaterne.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug nach Polizeiangaben um die Laterne herum und kam quer auf der Bremer Heerstraße zum Stehen. An dem Auto entstand Totalschaden.