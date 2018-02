Oldenburg Hier die Täter, dort die Opfer. Hier Schwarz, dort Weiß? Gut und Böse? Nein, ganz so komprimiert lässt sich sicherlich nicht darstellen, was da in den kommenden Monaten zunächst beim Verein Konfliktschlichtung an der Kaiserstraße, dann hinter den Mauern der Justizvollzugsanstalt in Kreyenbrück geschehen wird.

Nach langer Vorbereitungszeit kann das ungewöhnliche „Restorative Justice-Projekt“ (opferorientierte Justiz) nun tatsächlich im Februar starten. Deutlich zielführender ist da allerdings der deutsche Titel „Opfer und Täter im Gespräch (OTG)“ – denn genau darum dreht sich das Projekt ja inhaltlich: um einen Dialog beider Seiten auf Augenhöhe. Bis sich die fünf Opfer unterschiedlicher Straftaten (aber auch deren Angehörige und weitere Menschen aus ihrer Gesellschaft) dann allerdings vis-a-vis mit fünf Straftätern in der JVA auseinandersetzen werden, dauert es noch einige Zeit. Denn die seinerzeit erlittenen psychischen wie vielleicht auch physischen Wunden könnten bei unvorsichtiger Verfahrensweise allzu schnell wieder aufreißen. Genau das wollen Daniela Hirt und Michael Ihnen vom Verein Konfliktschlichtung aber vermeiden. Mehr noch: Das Projekt OTG soll helfen, Geschehenes vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel aufbereiten zu können – auch, um so den Heilungsprozess zu unterstützen. Soll helfen, den Täter mit seiner Tat zu konfrontieren. Soll helfen, den Schritt aus der Passivität zu meistern. Sehen und zeigen, dass es (fast) immer nicht nur eine Vorgeschichte zur Tat gibt, sondern auch schwere Folgen. Verstehen, dass auf der einen wie der anderen Seite Menschen beteiligt sind. Die ersten Gruppentreffen in diesem Monat sollen die so schwer zu findenden Freiwilligen behutsam auf das vorbereiten, was diese im Spätsommer schließlich hinter die Gefängnismauern und vielleicht ja auch an emotionale Grenzen bringen könnte. Auch die Straftäter unterschiedlich schwerer Delikte werden ab April und unter sich in der JVA auf den Gemeinschaftstermin vorbereitet. Weshalb? „Eine britische Evaluation hatte bestätigt, dass Faktoren, die eine Rückfälligkeit begünstigen, signifikant reduziert werden und somit auch präventiv wirken“, sagt Daniela Hirt. Wenn sie denn bereit sind, Verantwortung für vergangenes und zukünftiges Handeln zu übernehmen.

Bis zu je sechs Gruppentreffen á zwei Stunden sind geplant. „Bei diesen Treffen wird mindestens eine Tat-Geschichte besprochen“, erläutert Daniela Hirt, „darüber hinaus findet Gruppen- und oder Paararbeit zu einem ausgewählten Thema statt, das dann in der Gruppe ausgewertet und diskutiert wird.“

Schuld, Reue, Vergebung, Versöhnung, Handeln und Konsequenzen, Verantwortung und Zukunft: Schlagworte, die sicher nicht gleich zu Beginn dieses ungewöhnlichen Austauschs thematisiert werden können. Voraussichtlich im September werden beide Gruppen zusammengeführt, bis zu vier Treffen sind geplant.

Dass neben Tätern und Opfern auch Teilnehmer, die die nicht direkt durch eine Straftat betroffen sind, in die Treffen involviert sein werden, habe laut Hirt folgenden Grund: „Damit wird das integrative Denken und die Verantwortungsübernahme aller Beteiligten für und durch die Gesellschaft gefördert und gefordert.“ Das Projekt wird vom Justizministerium finanziert.

