Oldenburg Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstagmittag in Wechloy gefunden und vom Kampfmittelbeseitigungsdienst geborgen worden. Wie Michael Crölle vom Kampfmittelbeseitigungsdienst auf NWZ-Nachfrage bestätigte, handelte es sich um eine amerikanische 500-Pfund-Brandbombe, die bei Baggerarbeiten in der Straße Im Technologiepark gefunden worden war.

Laut Crölle habe die Bombe zu Kriegszeiten aber wohl bereits ausgelöst, weshalb keine Entschärfung oder Sprengung mehr nötig war. Die Kampfmittelbeseitiger konnten die Bombe nach der Überprüfung in einem Spezialbehälter abtransportieren. Daher waren auch keine Evakuierungen nötig. Die Polizei war nach Aussage eines Sprechers nur kurz vor Ort, um mögliche Sicherungsmaßnahmen zu klären, konnten dann aber wieder abrücken.