Kerzenhalter wird zur Stolperfalle

Oldenburg Die Polizei ist auf der Suche nach zwei jungen Männern, die helfen sollen, einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufzuklären. Es geht darum, dass ein 1,20 Meter langer, vierarmiger Kerzenständer aus Metall so in ein Brückengeländer verkeilt worden war, dass sich Passanten leicht hätten verletzen können.

Laut Polizei meldete eine 59-jährige Oldenburgerin den Vorfall, den sie am Sonntagabend bei einem Spaziergang mit ihrem Hund in Osternburg entdeckt hatte. Auf einer Fußgängerbrücke zwischen Steinkauzweg und Haubentaucherring über den Hayen-graben, fiel ihr der Kerzenständer am Geländer auf, der in 30 bis 50 Zentimetern Höhe etwa einen Meter in den Weg hineinragte. Sie entfernte ihn. Als sie gegen 22.30 Uhr erneut an der Brücke war, steckte er wieder im Geländer. In der Nähe bemerkte die Frau zwei Jugendliche.

Die sucht die Polizei nun zunächst als Zeugen. Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Der eine habe braune Haare, sei etwa 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet gewesen. Der andere wird als blond, mit tätowierten Beinen und einem beigen Mantel beschrieben; Hinweise unter Telefon 790 41 15.