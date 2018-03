Oldenburg Nichts geht mehr: Nach zwei Unfällen auf der Autobahn 28 zwischen Kreyenbrück und Hatten kommt es in und um Oldenburg zu kilometerlangen Staus. In Fahrtrichtung Bremen waren am Mittag zunächst zwei Fahrzeuge kollidiert. Kurz darauf kam es nach Angaben einer Sprecherin der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Gegenfahrbahn in Richtung Oldenburg zu einem Folgeunfall. Derzeit ist der Stau auf der A28 sechs Kilometer lang. Wie viele und ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.

Bedingt durch den Unfall kommt es auch auf der Autobahn 29 zwischen Sandkrug und dem Kreuz Oldenburg-Ost zu massiven Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale ist der Stau dort vier Kilometer lang. Auch im Stadtbereich gibt es derzeit eine Verkehrsüberlastung.



Die hohe Belastung steht offenbar mit dem Lkw-Unfall auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen vom Donnerstagmorgen im Zusammenhang. Die Sprecherin der Autobahnpolizei geht davon aus, dass zahlreiche Fahrer bereits am Ahlhorner Dreieck die A1 in Richtung Oldenburg verlassen hätten – und nun im Stau vor Oldenburg gelandet sind.

Weitere Verkehrsmeldungen finden Sie unter www.NWZonline.de/verkehr