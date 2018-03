Oldenburg Körperverletzung und Freiheitsberaubung, eine junge Frau eingesperrt in einen Kofferaum: Es klingt nach einem echten Tatort-Krimi – ist so aber in der Samstagnacht in Oldenburg geschehen und noch vergleichsweise glimpflich ausgegangen.

Nach einer gemeinsamen Kohlfahrt mit Bekannten kommt es um kurz vor 23 Uhr zu einem Streit zwischen einem 29-jährigen Niederländer und seiner 21-jährigen Freundin, ebenfalls aus Holland. Der Mann schlägt seine Partnerin, sperrt sie anschließend in den Kofferraum seines Autos, einem SUV, und fährt stadtauswärts los.

In Höhe der Butjadinger Straße kann die junge Frau über die Rückbank nach vorne klettern und versucht, während der Fahrt die Handbremse zu ziehen. Als der Wagen die Fahrt verlangsamt, springt die Frau hinaus und stürzt in den Straßengraben.

Der Mann steigt ebenfalls aus dem Auto, folgt ihr, schlägt sie erneut. Weil Zeugen das Geschehen beobachten und die Polizei informieren, lässt der Mann offenbar von seiner Freundin ab und sie zurück.

Die Einsatzkräfte indes sind rasch vor Ort und können ihn schließlich im Auto unweit des Grabens, wo die 21-Jährige von den Zeugen versorgt wird, stoppen wie kontrollieren: 1,59 Promille werden gemessen. Die junge Frau kommt zur Beobachtung ins Krankenhaus, der 29-Jährige wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von seinem Vater abgeholt. Ihn erwartet ein Verfahren – wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung, Körperverletzung und der Trunkenheitsfahrt.