Oldenburg Bei einem Unfall auf der Donnerschweer Straße in Oldenburg sind am Donnerstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren gegen 19.30 Uhr zwei Autos in in Höhe der Einmündung auf die Landesstraße L865 (Nordtangente) zusammengestoßen.

Nach Angaben von Polizeisprecher Stephan Klatte wollte eine 19-jährige Frau aus Oldenburg mit ihrem Wagen von der Donnerschweer Straße nach links auf die Nordtangente in Fahrtrichtung Bremen abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte ihr Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Auto eines 24-Jährigen aus Bremen, der auf der Donnerschweer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer sowie eine 23-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.