Oldenburg Mit ihrer Kontrolle wollte die Polizei auch über die Langzeitwirkung des wochenendlichen Drogenkonsums aufklären. Insgesamt waren elf Beamte im Einsatz, morgens an der Alexanderstraße, nachmittags an der Cloppenburger Straße, jeweils für rund zwei Stunden.

Am Ende der Kontrollen werden sie elf Personen erwischt haben, die unter Drogeneinfluss Auto gefahren sind. Fünf Personen steuerten ein Fahrzeug, obwohl sie keinen gültigen Führerschein hatten und eine Person fuhr angetrunken (1,49 Promille) durch die Stadt.

„Alle Kollegen sind speziell geschult“, erklärt Polizeikommissar Alexander Bleeker, Leiter der Kontrolle. Sie wissen genau, worauf sie bei den Fahrern achten müssen: gerötete und erweiterte Pupillen sowie fahle Gesichtsfarbe sind nur zwei Indizien.

Etwa 200 Meter vor der eigentlichen Kontrolle beobachtet ein Polizist den Verkehr auf potenziell unter Drogeneinfluss stehende Fahrer. Per Funk instruiert er seine Kollegen, die die entsprechende Fahrzeuge dann auf den Parkplatz einer Tankstelle winken und die Fahrer genauer unter die Lupe nehmen. „Alte Autos mit jungen Fahrern“, diese frühere Faustformel gelte bei der Suche nach Fahrern unter Drogeneinfluss so nicht mehr zwingend, sagt Bleeker. „Klar werden vermehrt junge Fahrer kontrolliert, weil hier der Hauptteil der Konsumenten zu finden ist. Aber der Drogenkonsum zieht sich grundsätzlich durch alle Alters- und Bevölkerungsschichten. Und das Thema Drogen am Steuer wird in Zukunft sicher nicht weniger werden“, erklärt Bleeker weiter. Auch der Autotyp sei daher nicht mehr ein alleiniges Indiz bei den Kontrollen.

In der Tat sind auf dem Parkplatz alle möglichen Gefährte versammelt. Ein altes Wohnmobil und Kleinwagen verschiedener Baujahre mögen noch ins gängige Schema fallen. Aber die Beamten lotsen auch einen Mercedes-Sportwagen, mehrere Firmentransporter und Limousinen auf den Parkplatz. Die Fahrer werden nach eventuellem Drogenkonsum befragt.

Es folgen weitere Tests: Kann man dem Finger des Beamten mit den Augen folgen? Stehen die Fahrer 30 Sekunden sicher, bei in den Nacken geneigtem Kopf und können die Zeit richtig einschätzen? „Wenn das nicht klappt, sind das erste Anzeichen für Drogenkonsum“, erklärt Bleeker. Ein Urinschnelltest bringt weitere Gewissheit, gegebenenfalls ergänzt durch einen Bluttest.

Nun erscheint ein Montag nicht gerade als der ideale Tag für eine Kontrolle, das Wochenende läge näher. „Betäubungsmittel werden nur sehr langsam abgebaut. THC, der Wirkstoff bei Cannabis, bleibt bis zu einer Woche im Körper und damit wirken auch die Folgen des Konsums lange nach“, erklärt Alexander Bleeker. Denn egal was konsumiert wird, die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit wird eingeschränkt. „Es geht bei unserer Kontrolle nicht allein um Bestrafung. Wir wollen die Autofahrer auch sensibilisieren“, betont er. Die meisten Fahrer zeigten dann auch Verständnis für die Kontrollen.

Wie bei Alkohol hat der Gesetzgeber auch für illegale Drogen erlaubten Grenzwerte für den Konsum definiert. Bei THC liegt dieser bei 1 Nanogramm pro Mililiter. Wer mit einem höheren Wert erwischt wird, dem drohen 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. Im Wiederholungsfall steigen die Strafen an. Bei härteren Drogen ist der Führerschein sofort weg.