Oldenburg Lautes Getöse über der Oldenburger Innenstadt: Am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr durchbrachen mehrere Kampfjets die Wolkendecke. Es machte den Anschein, dass sie aufeinander zu fliegen würden, berichteten Beobachter.

Nach Angaben einer Sprecherin des Luftfahrtamtes der Bundeswehr handelte es sich um insgesamt vier Eurofighter, die sich im zeitweise reservierten Luftraum 302 befanden. Vom Boden sah es aus, als würden die Flugzeuge auf Kollisionskurs sein. Dem war aber nicht so. „Bei dem aufeinander zu fliegen handelte es sich um ein Routineflugmanöver, bei dem die Luftfahrzeuge in der Höhe gestaffelt waren“, erklärte die Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung weiter. „Dabei befanden sich die Luftfahrzeuge in einer Höhe von circa 1500 Metern und höher über dem Boden“, so die Sprecherin. Es gab demnach genügend Abstand. Vom Boden aus betrachtet sah dies aufgrund der Perspektive ziemlich gefährlich aus.