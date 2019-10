Oldenburg Ein junger Mann hat in einem Festzelt auf dem Oldenburger Kramermarkt am Dienstagabend randaliert und Gäste angepöbelt, bis Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ihm Hausverbot erteilten. Darauf soll er laut Mitteilung der Polizei aggressiv reagiert haben, so dass die Männer den 22-Jährigen am Boden fixierten und die Polizei riefen.

Die Beamten sprachen dem Mann einen Platzverweis für das gesamte Kramermarktgelände aus. Doch der 22-Jährige versuchte immer wieder, ins Zelt zu gelangen. Schließlich nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach mit „obszönem Vokabular“, teilt die Polizei weiter mit. Als der 22-Jährige versuchte, die Beamten anzuspucken und zu schlagen, musste er erneut fixiert werden. Dabei biss er einem 45-jährigen Polizeibeamten in den Finger.

Der 22-Jährige musste die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Ihn erwartet laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.