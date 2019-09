Oldenburg Entspannt sitzt Anja F. am Tisch in ihrem Wohnzimmer. Mit beiden Händen umfasst sie eine dampfende Tasse Tee, lässt das Ereignis vor 39 Jahren gedanklich noch einmal Revue passieren. Dann nimmt sie vorsichtig einen Schluck ihres Getränks. „Ich bin einfach nur sehr dankbar“, sagt die 57-Jährige, nachdem sie die Tasse wieder auf dem Tisch abgesetzt hat. Durch einen Unfall auf dem Oldenburger Kramermarkt hätte sie 1980 beinahe ihren rechten Arm verloren. Doch ein unbekannter „Schutzengel in Motorradkluft“ griff beherzt ein und verhinderte so Schlimmeres.

Der Unfall

Um sich Geld für ihre Frankreich-Reise dazu zu verdienen, arbeitete Anja F., damals 18 Jahre alt, am Softeisstand auf dem Kramermarkt. Abends wurde es kühler. Sie zog sich eine Strickjacke über. Dann nahm sie die letzte Bestellung des Tages entgegen. Als sie das Eis in die Waffel füllen wollte, verfing sich durch einen unglücklichen Zufall plötzlich der rechte Ärmel ihrer Jacke in den Rotorblättern der Eismaschine. „Ich hörte es nur noch knacken“, sagt die Oldenburgerin. Dann brach ihr Arm mehrfach. „Durch die Kraft der Maschine hätte mir auch der Arm aus dem Körper reißen können.“

Dass der Unfall aber nicht noch schlimmer endete, verdankt Anja F. einem Unbekannten. Geistesgegenwärtig sprang ein in dem Moment vorbeieilender Mann in Motorradkleidung über die Theke der Bude und zog den Stecker der Eismaschine. Durch dieses beherzte Eingreifen rettete der „Rettungsengel ohne Flügel“ den Arm der Oldenburgerin. „In meinen Augen ist er ein sehr verantwortungsbewusster Mensch mit einem sehr guten Charakter“, sagt die 57-Jährige.

Suche nach Retter

Anja F. kam ins Krankenhaus. Dort besuchte ihr Retter sie mehrmals – hinterließ sogar seine Kontaktdaten. Doch durch die zahlreichen Operationen und Zimmerwechsel verlor Anja F. die Adresse. Auch an den Namen oder den Wohnort des Mannes kann sie sich durch ihren Schock nicht mehr erinnern. Sein damaliges Alter schätzt sie zwischen 25 und 28. „Ich habe das Gefühl, mich gar nicht richtig bedankt zu haben. Das will ich nachholen“, sagt sie.

Immer wieder dachte Anja F. in den vergangenen 39 Jahren an ihren Schutzengel. Und das nicht nur, weil sie anstehende Wetterveränderungen und anstrengende Arbeiten in ihrem rechten Arm immer noch spürt. Um ihren Retter zu finden, startete sie deshalb vor wenigen Monaten einen Aufruf in der NWZ. Bisher jedoch ohne Erfolg. „Vielleicht wohnt er gar nicht mehr in der Region oder ist bereits verstorben. Aber ich will nichts unversucht lassen und mich noch mal richtig bei ihm für seine mutige Hilfe bedanken.“ Anja F. hofft, dass möglicherweise Familienangehörige oder Freunde ihres Retters von dem Unfall gehört haben und ihr bei ihrer Suche weiterhelfen können.

Hoffen auf Wiedersehen

Wenn in diesem Jahr der Kramermarkt startet, wird Anja F. im Urlaub in Italien sein. Aktiv meiden tue sie das Fest allerdings nicht. „Ich bin einfach kein Rummelplatzmensch und war noch nie ein Fan von lauten Veranstaltungen und Menschenansammlungen. Und Softeis mochte ich ehrlich gesagt auch noch nie“, sagt Anja F. und lacht. Freunden und ihren Patenkindern zuliebe habe sie den Kramermarkt aber auch nach ihrem Unfall auch schon einige Male wieder besucht.

„Man sagt immer, dass alles im Leben einen Sinn hat. Für mich war das zu erkennen, wie dankbar man für sein Leben sein sollte“, sagt Anja F. Ihr sei sehr bewusst, wie viel Glück sie vor 39 Jahren gehabt hat. Deshalb hofft sie auf ein Wiedersehen mit ihrem Retter. „Wenn es so sein soll, wird er von meiner Suche erfahren und sich melden. Ich hoffe sehr, mich bei ihm persönlich bedanken zu können.“