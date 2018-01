Oldenburg Am Donnerstagabend, 25. Januar 2018, ist ein 20-jähriger Oldenburger um 18.50 Uhr in einer Stichstraße an der Schleuse am Westfalendamm von einem unbekannten Mann ausgeraubt worden. Der Täter näherte sich dem Opfer von hinten. Als der 20-Jährige sich umdrehte, schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht. Das Opfer fiel daraufhin zu Boden und verlor das Bewusstsein, während der Täter ihm Bargeld entwendete.

Ein Spaziergänger sah wenig später das am Boden liegende Opfer und verständigte den Rettungsdienst. Nachdem das Opfer wieder das Bewusstsein erlangte, beschrieb er den Täter als eine circa 1,90 Meter große Person mit einer kräftigen Statur, einem Vollbart sowie dunkler Bekleidung und Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0441-7904115 entgegen.