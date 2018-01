Oldenburg Nachdem im Zeitraum vom 5. bis 7. Januar elf Taschendiebstähle angezeigt wurden, hat die Polizei am vergangenen Wochenende erneut Sonderkontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Insgesamt wurden in der Nacht zum Sonntag vier Personen in Gewahrsam genommen, weil sie Aufenthaltsverbote missachteten. Es handelte sich unter anderem um einen 28-jährigen Marokkaner, einen 22-jährigen Iraker sowie einen 18-jährigen Syrer. Bei ihnen wurden zwei Smartphones gefunden. Ob es sich dabei um Diebesgut handelt, sei noch nicht klar, teilte die Polizei mit.

Gegen einen weiteren kontrollierten 18-jährigen Libanesen bestand neben einem Aufenthaltsverbot noch ein Untersuchungshaftbefehl, obendrein fand die Polizei bei der Durchsuchung mehrere Päckchen Marihuana.

Auch in der Nacht zum Sonntag wurde wieder kontrolliert. Der 28-jährige gegen den schon in der Nacht zum Samstag ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen wurde, hielt sich erneut in der Innenstadt auf, so dass er auch die nächste Nacht in der Gewahrsamszelle verbrachte.

Dem stellvertretenden Inspektionsleiter der Polizei Oldenburg ist vor allem die hohe Aggressionsbereitschaft der jungen Männer ein Dorn im Auge, das sei ein Grund warum die Aktion auch in Zukunft konsequent fortgeführt werde. Mehrfach zeigten Tatverdächtige sowohl bei der Tat, als auch bei polizeilichen Kontrollen ein aggressives Verhalten.