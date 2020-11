Kriminalität in Oldenburg: Wenn die Betrüger klingeln

Oldenburg Zum wiederholten Mal haben sich angebliche Mitarbeiter eines Teppichhandels Zutritt zur Wohnung älterer Menschen verschafft. Die Polizei warnt vor solchen Trickdieben, die es auf Bargeld und andere Wertsachen abgesehen haben. Nachdem es bereits im Juni an der Rostocker Straße zu so einem Trickdiebstahl gekommen ist, gab es in den vergangenen zwei Wochen ähnliche Fälle, wie die Polizei berichtet.

Täter drängen sich in Wohnzimmer

Im ersten Fall suchten zwei Männer am 27. Oktober ein älteres Ehepaar auf, das an der Eutiner Straße lebt. Die Männer drängten sich an dem an Demenz erkrankten Hausherren vorbei ins Wohnzimmer, verwickelten den Mann und seine Ehefrau abwechselnd in Gespräche und gaben an, dem Paar einen Teppich schenken zu wollen.

Einem Täter sei es gelungen, den 80-Jährigen in Abwesenheit der Frau zu bedrohen und einen Umschlag mit mehreren Hundert Euro zu stehlen. Die Tat wurde erst einige Tage später angezeigt.

Die Täterbeschreibung

Die etwa 20 und 30 Jahre alten Täter werden als 1,70 bis 1,75 Meter groß mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Die Männer erzählten dem Paar, aus Persien zu stammen. Beide hätten keinen Bart, kurze glatte Haare und gut Deutsch gesprochen.

Am 3. November hat ein weiterer Mann bei dem Paar geklingelt und sich als Polizist ausgegeben. Er gab an, die Täter von letzter Woche gefasst zu haben und wies sich mit einem roten Ausweis aus. Die 81-Jährige Frau wurde skeptisch und hat die Tür geschlossen, woraufhin der Täter sich entfernte.

Ein Geschenk für angeblich treue Kunden

Am 10. November verschafften sich zwei Männer laut Polizei Zutritt in eine Wohnung eines Paares an der Eidechsenstraße. Im Wohnzimmer breiteten sie mehrere Teppiche aus, da sie dem Ehepaar als Dank für langjährige Kundentreue eines Teppichhauses einen Teppich schenken wollten. Nach einem längeren Gespräch hätte das über 80 Jahre alte Paar die Täter dazu gebracht, die Wohnung zu verlassen, die nichts stehlen und auch keine Drohungen aussprechen konnten. Zudem bekam ein aufmerksamer Nachbar die Situation mit und informierte die Polizei.

Die Täter sollen maximal 1,70 Meter groß sein, eine kräftige Statur, schwarze Haare, einen dunklen Teint und braune Augen haben. Das Erscheinungsbild der Männer, die Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben, sei südländisch gewesen.

Eine Warnung der Polizei

Die Polizei warnt davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen, wenn die sich als Handwerker, Angestellte oder Polizisten ausgeben. Im Zweifel sollen Betroffene die Auftraggeberfirma oder die Polizei anrufen. Anwohner sollen zudem auf ältere Nachbarn achten, diese vor der Betrugsmasche warnen und gegebenenfalls ermutigen, solche Fälle anzuzeigen.