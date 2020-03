Oldenburg Bei dem Versuch, zwei Diebe zu verfolgen, verletzte hat sich ein Mann leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Unbekannten am Mittwoch gegen 14.30 Uhr je ein Handy aus einem Geschäft an der Bremer Straße.

Verfolgung zu Fuß

Die Täter hätten je ein Handy gestohlen und fluchtartig das Geschäft verlassen. Laut Polizei nahmen daraufhin ein 41-jähriger sowie ein 26-jähriger Mitarbeiter zu Fuß die Verfolgung auf. Ein weiterer Zeuge im Alter von 32 Jahren habe die Diebe ebenfalls verfolgt.

Die unbekannten Männer seien in die Schützenhofstraße und von dort in die Wunderburgstraße geflüchtet, wo sie in einen silbernen BMW eingestiegen sind, der mit laufendem Motor am Straßenrand stand. Der 41-jährige Zeuge habe das Fahrzeug erreichen können, sei jedoch vom Außenspiegel des anfahrenden BMW getroffen und leicht an der Hand verletzt worden. Der BMW sei links in die Schützenhofstraße in Richtung der Autobahnauffahrt abgebogen.

Die Täterbeschreibung

Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem BMW um einen Rechtslenker mit britischem Kennzeichen (schwarze Schrift auf gelbem Untergrund) gehandelt haben. Die Diebe sollen 16 bis 17 Jahre alt und etwa 1,65 cm groß gewesen sein. Einer habe eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke und Nike-Schuhe getragen. Der andere sei mit hellem Sweatshirt mit Aufschrift und Kapuze sowie einer blauen Stoffjacke bekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 zu melden.