Kriminalität: Mutmaßlicher Rollerdieb erneut erwischt

Oldenburg Er kann es einfach nicht lassen: Erneut steht ein 24-jähriger Oldenburger im Fokus der Polizei – und wieder geht es dabei um einen gestohlenen Motorroller. Im aktuellen Fall war es wohl eher Zufall, dass die Beamten auf den Mann aufmerksam geworden sind.

Denn wie die Polizei mitteilte, habe ein 23-jähriger Oldenburger am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Klingenbergstraße den Motorroller seines Bruders gesehen. Das Fahrzeug sei in der Nacht vom 13. auf den 14. April gestohlen worden, weshalb der 23-Jährige gegen 19 Uhr die Polizei verständigte. Den Beamten habe er mitgeteilt, dass ein unbekannter Mann mit dem Roller auf den Parkplatz gefahren und ins Geschäft gegangen sei.

Brüder passen Rollerfahrer ab

Zudem habe er seinen Bruder, den Halter des Rollers, kontaktiert, mit dem er an dem Fahrzeug auf den Unbekannten wartete. Als der aufgetaucht sei, hätten die beiden Brüder ihn aufgefordert, zusammen auf die verständigte Polizei zu warten. Die Beamten hätten dann die Personalien des mutmaßlichen Diebes aufgenommen und festgestellt, dass der keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem seien bei einer Durchsuchung des Mannes in dessen Rucksack fünf sogenannte „Polenböller“ gefunden worden, die dem Sprengstoffgesetz unterliegen und in Deutschland verboten sind.

Die Böller wurden laut Polizei sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahrzeugdiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Straftat nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt.

Ein alter Bekannter für die Polizei

Bereits am Sonntag, 26. April, war der mutmaßliche Dieb mit einem gestohlenen Motorroller unterwegs, wie in einer Polizeikontrolle an der Ecke Nadorster Straße/Kreyenstraße festgestellt wurde. Auch damals konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen, wie die Polizei mitteilte. Zudem habe er zugegeben, unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren zu sein.

Schon damals hatte die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen eingeleitet. Unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und schwerem Diebstahl. Ob der 24-Jährige auch in Verbindung mit weiteren Diebstählen von Motorrollern in der jüngeren Vergangenheit steht, ist laut Stephan Klatte, Sprecher der Oldenburger Polizeiinspektion, noch unklar. Die Polizei ermittle aber auch in diese Richtung.