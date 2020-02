Oldenburg Wieder hat es bei der Polizei gebrannt. Schwer beschädigt und nicht mehr einsatzbereit war ein Polizeiauto der Citywache nach einem Brandanschlag in der Nacht zum 5. Februar. Wie berichtet hatten Unbekannte den Wagen angesteckt. Das Fahrzeug qualmte schon, als Passanten das Feuer bemerkten und in der Wache Alarm schlugen. Ähnlich war es auch an diesem Freitag.

Doch diesmal handelte es sich nur um eine Feuerchen. Der mutmaßliche Täter jedoch wurde schnell geschnappt und sitzt bereits in Untersuchungshaft. Wieder waren aufmerksame Zeugen wichtige Protagonisten bei der Polizeiarbeit.

Laut Mitteilung der Polizei war es ein Passant, der am Freitag um 21.33 Uhr bemerkt hatte, dass es an einem Streifenwagen auf dem Parkplatz der Polizeidienststelle an der Wallstraße brannte. Es sei nur ein kleines Feuer gewesen, sagte ein Polizeisprecher im Gespräch mit der NWZ. Der Passant habe sich beim Vorbeigehen an der Wache an vorherigen Brandanschlag erinnert und deshalb genau hinguckt. Und tatsächlich, da kokelte schon wieder was. Der Zeuge alarmierte die Polizisten in der Wache. Den Beamten gelang es schnell, das Feuer zu löschen. „Fast kein Schaden.“

Die Spurenlage am Brandort deutete unmissverständlich auf vorsätzliche Brandstiftung hin. So heißt es im Polizeibericht. „Es wurden Brandbeschleuniger entdeckt“, konkretisiert es der Polizeisprecher.

Noch von den Geschehnissen in der Nacht vom 5. Februar sensibilisiert, hätten die Einsatzkräfte sofort im näheren Umfeld der Wache nach möglichen Tätern gefahndet und Passanten befragt. Eine Gruppe auf dem Julius-Mosen-Platz habe den entscheidenden Tipp gegeben. Sie gab an, einen jungen Mann gesehen zu haben, der in die Wallanlagen geflüchtet sei. Die Polizisten nahmen diese Spur auf. Den Angaben zufolge stießen Beamte in der 91er Straße auf den Verdächtigen. Der sei zu Fuß in die Brüderstraße geflüchtete, wo er festgenommen werden konnte.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der 22-Jährige auch für den ersten Brandanschlag verantwortlich ist, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, so der Polizeisprecher auf Nachfrage. Die doch sehr gleiche Vorgehensweise lasse den Verdacht eines Tatzusammenhangs aber wohl zu.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch das Amtsgericht ein Haftbefehl erlassen. Zur Tatzeit hielten sich noch mehrere Passanten im Bereich der Wallanlagen, des Julius-Mosen-Platzes und der Polizeidienststelle auf. Besonders dieser Personenkreis wird um gebeten, sich unter zu melden untere Telefon 790-41 15.