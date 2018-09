Oldenburg Kurioser Einsatz für die Polizei in Oldenburg: Mit lautem Geschrei machte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 3 Uhr ein Rollerfahrer auf sich aufmerksam, als er an der Polizeidienststelle an der Wallstraße vorbeifuhr. Beim Blick aus dem Fenster sahen die Beamten, dass der Mann ohne Licht in Richtung Theaterwall unterwegs war und dabei keinen Helm trug.

Sofort besetzten zwei Beamte der Dienststelle einen Streifenwagen und folgten dem unbekannten Rollerfahrer, der mittlerweile bereits außer Sichtweite war. Kurz darauf sahen sie den Mann an der Poststraße in Höhe der Schlosshöfe und nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer ergriff die Flucht, stürzte jedoch im Bereich des Schlossplatzes, wie die Polizei mitteilt.

Die Beamten überprüften den 18-Jährigen und stellten fest, dass er mit einem zuvor am Dachsweg gestohlenen Roller unterwegs war. Für das Fahrzeug besaß der 18-jährige Oldenburger keine Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen schweren Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, teilt die Polizei weiter mit.