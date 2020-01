Oldenburg Die Bundespolizei hat Montagabend im Hauptbahnhof den Haftbefehl gegen einen 23-Jährigen vollstreckt. Der Mann war vor dem Eingang der Bundespolizei aufgefallen. Als eine Polizistin den sehr nervösen Mann ansprach und ihre Hilfe anbot, äußerte er, dass er gesucht werde.

Die Überprüfung bestätigte, dass der Syrer von der Staatsanwaltschaft Oldenburg per Haftbefehl gesucht wird. Er war im Januar 2019 wegen Hehlerei verurteilt worden und hatte noch eine Geldstrafe von 200 Euro zu zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen zu verbüßen. Außerdem interessierte sich die Justiz in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung für den Mann. Weil er die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.