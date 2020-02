Oldenburg Raus aus dem Wasser hinein ins Wasser. Steter Regen bot an diesem Sonntag die stimmige Kulisse für die zweite Vortrags-Matinee im Rahmen der Ausstellung „World Press Photo“ im Schloss: Der Bremer Fotograf Marcus Wiechmann berichtete in Wort und Bild von einer Rettungsmission des Schiffes „Sea Watch III“ im Mittelmeer.

Mit im Schlauchboot

Es waren beeindruckende Schilderungen, die Wiechmann von seiner dreiwöchigen Fahrt im Januar/Februar 2018 an Bord des Schiffes, das der Nichtregierungs-Organisation (NGO) „Sea Watch“ gehört, dem Publikum in der ausverkauften Buchhandlung Isensee gab. Denn in der Regel schaffen es die Zahlen von geretteten oder ertrunkenen Flüchtlingen in die Nachrichtensendungen, selten aber die Erlebnisse von direkt Beteiligten an einer Rettungsmission.

Wiechmann, der in Hannover Dokumentarfotografie studiert, kam durch Vermittlung eines Kommilitonen zu dem Platz auf der „Sea Watch III“. Offiziell arbeitete er an Bord als Journalist und bediente die Internet-Auftritte der NGO, musste aber auch bei den Rettungsaktionen in eins der Schlauchboote. Hier entstanden (Wiechmann: „Immer eine Hand an der Kamera und eine an der Reling“) seine eindrucksvollsten Aufnahmen.

Der erste Einsatz der „Sea Watch III“ fand kurz nach dem Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen von La Valletta auf Malta statt. Am 16. Januar 2018 wurde man in die SAR-Zone („suchen und retten“) vor der libyschen Küste gerufen – der Mittelmeer-Überwachung war ein Boot in der Nähe der „Sea Watch III“ aufgefallen. „In stockdusterer Nacht“ habe man den wahrscheinlichen Aufenthaltsort des Flüchtlingsbootes gesucht und „mit viel viel Glück“ auch gefunden: 148 Kilometer vor der Küste Libyens trieben 165 Menschen in einem Schlauchboot mit defektem Außenbordmotor durch die Nacht.

Bei dramatisch hohem Wellengang, das zeigten die Fotos, wurden die Flüchtlinge mit Hilfe der beiden Beiboote der „Sea Watch III“ an Bord geholt – und kaum war das erledigt, folgte bereits der nächste Notruf: Ein spanisches Rettungsschiff war überbelegt und drohte instabil zu werden. Die „Sea Watch III“ übernahm 265 der Menschen dort und brachte schließlich alle 430 Flüchtlinge wohlbehalten nach Messina auf Sizilien.

Einer von ihnen, James aus Sierra Leone, erzählte dem Fotografen die Irrfahrt seiner Flucht durch den halben Kontinent Afrika, von Milizionären in Libyen, die sich auf das Entführen von Menschen spezialisiert haben, von Gewalt und Missbrauch in den Lagern und von der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa.

Marodes Holzboot

Kurz danach schon gab es neue Aufgaben für die „Sea Watch III“. So wurden bei der zweiten Mission 303 Menschen aus einem maroden Holzboot an Bord geholt, später dann 175 Flüchtlinge ebenfalls aus einem Holzkahn. Insgesamt habe die Mannschaft in den drei Wochen auf See 890 Menschen vorm Ertrinken gerettet und – nach zum Teil stundenlanger Prozedur bei den Einreisebehörden – in Messina oder Trapani (Sizilien) an Land gesetzt.

Emotional (unter anderem bei Gottesdiensten an Bord) und kräftezehrend (bei Training, Einsatz und beim „Klar Schiff“-Machen) sei die Mission für ihn gewesen. Gleichzeitig gelangen Wiechmann Fotos und Videos, die Menschen im Meer zeigen, ihre Ängste und Nöte, aber auch ihre Erleichterung und Freude bei der Ankunft der Retter.