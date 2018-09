Oldenburg Die Masche ist immer die gleiche und offenbar höchst erfolgreich: Ein junger Mann spricht Menschen in ihrem Vorgarten an, gibt an, sich aus seiner Wohnung in der erweiterten Nachbarschaft ausgeschlossen zu haben und nun einen kleinen Geldbetrag unter 30 Euro zu benötigen, um mit dem Zug zu seinen Eltern fahren zu können. Als Pfand hinterlässt er Ausweise oder ein (gestohlenes) Fahrrad, dazu eine (falsche) Adresse und eine (ebenfalls falsche) Handy-Nummer.

Viele Oldenburger wollten dem jungen Mann, der betont höflich, zuvorkommend und zurückhaltend auftritt, in der Vergangenheit helfen und gaben ihm das Geld – in der irrigen Hoffnung, es irgendwann wiederzusehen.

Seit dem vergangenen November sind bei der Polizei rund 150 Fälle aus dem ganzen Stadtgebiet aufgelaufen. Die Beträge, um die es geht, sind nicht sehr hoch. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass nicht jeder Geschädigte den Betrug angezeigt hat und die Dunkelziffer entsprechend hoch ist.

„Wir wissen genau, wer der Täter ist“, sagt Carsten Vogt, der zuständige Sachbearbeiter bei der Polizei. Der schon wegen ähnlicher Fälle polizeibekannte 29-Jährige habe bei einigen Opfern seine echten eigenen Papiere als Sicherheit hinterlassen. Helfen tut das aber bisher nichts. Die Aufforderungen der Polizei, zu einer Befragung zu erscheinen, habe der Beschuldigte ignoriert. In der Tat ist er nicht verpflichtet, gegenüber der Polizei irgendwelche Aussagen zu machen. Anders sieht das vor Gericht aus. Dort müsste er erscheinen, ist es aber nicht. Irgendwann werde es wohl eine Zwangsvorführung geben, sagt Vogt. Allerdings liege der finanzielle Schaden in allen Fällen unterhalb der so genannten Bagatellgrenze, so dass der Fall bei der Staatsanwaltschaft nicht allererste Priorität genießen könne.

Neben dem wirtschaftlichen Schaden für die Betroffenen hat das Verhalten des notorischen Betrügers noch andere negative Folgen: „Fast alle Geschädigten haben gesagt, dass sie in Zukunft in einem vergleichbaren Fall wohl nicht mehr helfen werden, auch wenn jemand wirklich in Not ist“, sagt Vogt. Vor allem ältere Betroffene seien nach dem Betrug so verunsichert gewesen, dass sie nicht einmal den Polizeibeamten in Zivil getraut hätten, obwohl die sich ausgewiesen hätten.

Vogt appelliert an alle Geschädigten, sich mit ihrer Geschichte an die Polizei zu wenden (Telefon 790 41 15): „Sie brauchen sich nicht zu schämen, Sie sind ja wahrlich nicht der Einzige, der dem Betrüger auf den Leim gegangen ist.“ Und den Oldenburgern rät er, einem etwa 29-jährigem Mann mit dunklen Haaren und auffällig heller Haut, der die erwähnte Geschichte erzählt, kein Geld zu geben. Er ist sich sicher: „Der macht weiter.“