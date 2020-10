Mehr Rücksicht, mehr Kontrolle

Oldenburg Die Corona-Infektions-Zahlen steigen – bundesweit. Mit Sorge betrachtet diese Entwicklung der Krisenstab der Oldenburger Krankenhäuser, der davon ausgeht, dass künftig wieder mehr Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken behandelt werden müssen.

Da zunehmend ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen infiziert würden, müsse es in den nächsten Wochen in erster Linie um den Schutz dieser Personen gehen. Bei ihnen bestehe die größte Gefahr, dass die Krankheit einen schweren Verlauf nehme. Der Krisenstab der Krankenhäuser bittet die Bevölkerung deshalb darum, die Besuchsregelungen und Hygienevorschriften in den stationären und ambulanten Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Alten- und Pflegeheime sowie der Kliniken zu beachten.

Wichtig ist dem Krisenstab zudem die Feststellung, dass alle Altersklassen schwere Verläufe der Erkrankung zeigen können und appelliert daher an Oldenburger, mit umsichtigem Verhalten dazu beizutragen, sich nicht zu infizieren und damit sich und andere zu schützen.

Auch die Verwaltung der Stat Oldenburg warnt vor den steigenden Infektionszahlen und will in einem ersten Schritt die Kontrollen der Corona-Vorschriften verschärfen. „Dies wird bereits am Wochenende in den gastronomischen Betrieben zu spüren sein“, teilt Sozialdezernentin Dagmar Sachse mit. Die Stadt wird sich dabei eng mit der Polizeiinspektion Oldenburg/Ammerland austauschen.