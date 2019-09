Oldenburg /Meppen Ein Jahr ist es schon wieder her, dass in der Nähe von Meppen das Moor von der Bundeswehr bei einer Übung in Brand geschossen wurde. Wochenlang zog der Rauch über den Nordwesten hinweg und verdunkelte die Sonne. Der Brandgeruch war auch hinter der Weser Richtung Osten noch deutlich wahrzunehmen.

Zum einjährigen Jahrestag des Großeinsatzes „Moorbrand Meppen“ wurden am vergangenen Wochenende aus dem Regionalbereich Oldenburg insgesamt 218 Helferinnen und Helfer aus den Ortsverbänden Aurich, Emden, Jever, Leer, Norden, Nordenham, Oldenburg, Varel, Westerstede und Wilhelmshaven für ihren Einsatz feierlich geehrt.

In den Hallen des THW-Ortsverbands Oldenburg am Artillerieweg fanden sich knapp 140 Ehrenamtliche aus dem gesamten Regionalbereich Oldenburg ein, um sich in einer Feierstunde an den Großeinsatz zu erinnern.

Eingeladen war auch Sabine Lackner, die Landesbeauftragte für Bremen und Niedersachsen, die in ihrer Rede den Moorbrand Meppen Revue passieren ließ. Im Rahmen dieser Veranstaltung sprach Lackner allen Beteiligten ihren Dank aus und übergab von der Bundeswehr kreierte Coins an die Ehrenamtlichen. Zudem erhielten die zehn Ortsverbände vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport eine Dankesurkunde für ihren außergewöhnlichen Einsatz bei der Bekämpfung des Moorbrandes auf der wehrtechnischen Dienststelle 91.

Im Anschluss an die Feierstunde wurden die Helferinnen und Helfer zu einem Spanferkelessen eingeladen.

Beim größten THW-Einsatz des Jahres 2018 unterstützten ab dem 13. September 3250 THW-Kräfte aus ganz Deutschland mehr als drei Wochen lang die Löscharbeiten des brennenden Moorgebiets auf dem Bundeswehrgelände im Emsland. In 200 000 Einsatzstunden pumpten die Ehrenamtlichen Löschwasser zu den Brandherden, übernahmen Führungsaufgaben und sicherten die technischen Kommunikationswege.

Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der knapp 80 000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen, aber auch beispielsweise bei Veranstaltungen.