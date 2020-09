NWZonline.de

Erheblicher Sachschaden, so die Polizei, ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in Oldenburg entstanden. Eine betrunkene Autofahrerin rammte im Stadtteil Tweelbäke einen Linienbus und flüchtete.Die Fahrerin eines VW Passat wollte um 15.35 Uhr von der Straße Am Schmeel nach rechts in die Tweelbäker Tredde abbiegen. In der Einmündung verlor die 58-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und geriet in den Gegenverkehr, wo sie schließlich mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidierte, berichtet die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstanden hoher Sachschaden.Die Unfallverursacherin überreichte dem 46-jährigen Busfahrer ihren Personalausweis, entfernte sich dann jedoch vom Unfallort, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Die Beamten trafen die Oldenburgerin kurz darauf an ihrer Wohnanschrift an und kontrollieren sie. Dabei stellten sie bei der 58-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab den Wert von 2,48 Promille. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe entnommen; ihr Führerschein wurde einbehalten.