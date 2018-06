Oldenburg Mit einer bestialischen Vergewaltigung, die zum Tod einer Frau geführt hat, muss sich seit Freitag die Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes beschäftigen. Angeklagt wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge ist ein 34 Jahre alter Mann aus dem Saterland. Der Angeklagte soll am 4. Januar dieses Jahres seine zwei Jahre jüngere Lebensgefährtin bestialisch vergewaltigt und dabei das Opfer entsetzlich verstümmelt haben. Die Tat trägt die Handschrift eines sadistischen Triebtäters.

Aufgrund der schweren inneren Verletzungen war die Frau an inneren Blutungen verstorben. Im Sitzungssaal herrschte gestern blankes Entsetzten, als die Anklageschrift mit den grausigen Details verlesen wurde. Danach wurde die Öffentlichkeit vom Verfahren ausgeschlossen. Schon im Vorfeld der Tat soll es zu Gewaltexzessen auf die Frau gekommen sein. Am Tattag hatte das Pärchen mehrere Flaschen Wodka getrunken. Am Nachmittag des Tattages war es dann laut Anklage zu der todbringenden Vergewaltigung gekommen.

Erst einen Tag später hatte der Angeklagte die Rettung alarmiert. Die 32-Jährige soll morgens neben ihm tot im Bett gelegen haben. Am Abend zuvor soll der 34-Jährige aber noch einen Videofilm über die tote und verstümmelte Frau gedreht haben. Der Angeklagte soll erklärt haben, seine Lebensgefährtin nicht todbringend verstümmelt zu haben. Es gilt aber als schier undenkbar, dass sich die Frau selbst verstümmelt haben könnte. Der Videofilm dürfte eine deutliche Sprach sprechen.

Die Staatsanwaltschaft schließt in ihrer Anklageschrift nicht aus, dass der 34-Jährige zur Tatzeit aufgrund seiner Alkoholisierung vermindert schuldfähig gewesen sein könnte. Doch das soll mittlerweile hinterfragt worden sein. Sollte der erheblich vorbestrafte Angeklagte am Ende als voll schuldfähig eingestuft werden, wird ihn die ganze Härte des Gesetzes treffen. Dann dürfte die Strafe auf lebenslänglich plus Feststellung der Schwere der Schuld nebst anschließender Sicherungsverwahrung lauten.