Oldenburg Jetzt hat er den Bogen wohl überspannt: Weil ein 20-Jähriger wiederholt am Bahnhof ausgerastet sein soll, befindet er sich nun hinter Gittern. Er wartet durch ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren nun in Haft auf seine Verhandlung.

Was ist passiert? In der vergangenen Woche soll der Mann Mitarbeiter der Bahnsicherheit beleidigt und bespuckt haben. Als die Polizei eingriff, soll der junge Mann einen Bundespolizisten mit einer Kette, inklusive Vorhängeschloss, so verletzt haben, dass der Beamte danach nicht mehr dienstfähig war.

Am Dienstagmittag tauchte der Unruhestifter wieder am Bahnhof auf, obwohl er für das Gelände Hausverbot hat und suchte die Bahnhofsmission auf. Dort geriet der Mann mit seiner zufällig anwesenden Ex-Freundin in Streit und beleidigte sie vulgär. Ein Mitarbeiter der Bahnhofsmission, so schildert es die Bundespolizei, stellte sich schützend vor die Frau und forderte den 20-Jährigen zum Verlassen des Bahnhofes auf. Daraufhin habe er den Mitarbeiter bedroht und beleidigt.

Doch es hat nichts genützt: Der Mitarbeiter der Bahnhofsmission beförderte den Mann vor die Tür. Daraufhin soll der 20-Jährige derartig aufbrausend gewesen sein, dass er sein Fahrrad gegen die Glasscheibe der Einrichtung schleuderte und gegen die Eingangstür getreten habe.

Die Bundespolizei setzte den Mann fest. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat nun entschieden, dass er in Haft auf seine Verhandlung in der kommenden Woche warten muss.