Oldenburg Rund 150 Kubikmeter Wasser waren am Wochenende in das rund 85 Meter lange Frachtschiff „Nawatrans 2“ eingedrungen und hatten so für einen Großeinsatz der Feuerwehr am Küstenkanal zwischen Westfalendamm und Achterdiek gesorgt. Auch 48 Stunden nach der Einsatzmeldung „Schiffshavarie“ ist noch nicht geklärt, wie das Wasser in den Laderaum gelangen konnte. Vielleicht gibt es ja an diesem Dienstag eine Erklärung für den Vorfall.

Entladung mit Bagger

Tatsächlich liegt der Frachter nun im Küstenkanal auf Grund, wie Rüdiger Oltmanns vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSV) am Montag auf NWZ-Anfrage bestätigte. Denn im Vorfeld hatte es durchaus einige Irritationen zum Geschehen gegeben – während die Einsatzkräfte vor Ort in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch von einem mutmaßlichen Leck im Unterboden sprachen und davon, dass das Schiff hier aufliegen würde, hatte die Polizeiinspektion Emsland später beides nicht bestätigen wollen. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler der Wasserschutzpolizei Meppen und sicher auch der eingesetzte Havariekommissar an diesem Dienstag.

Geplant ist, das eingelaufene und nun wohl kontaminierte Wasser wieder aus dem Schiff herauszupumpen – dies aber aus Umweltschutzgründen nicht zurück in den Kanal. Es solle direkt von einer Fachfirma fach- und damit umweltgerecht entsorgt werden.

Überdies in der Überlegung, so Oltmanns: Teile der Ladung (ausdrücklich „kein Gefahrgut“) könnten zudem via bereitstehendem Bagger entnommen werden. Ein entsprechend spezialisiertes Unternehmen aus Nordenham, das diese rund 1200 Tonnen französisches Bleigranulat aus geschredderten Autobatterien ohnehin auf dem Wasserwege erwartet hatte, wird sich demnach wohl ebenso am Dienstag vor Ort einfinden. „Dann wird geschaut, wie sich das Schiff verhält“, so der WSV-Sachbereichsleiter.

Suche nach Schäden

Löst sich das Schiff aufgrund des geringeren Gewichts dann möglicherweise leichter vom Grund, könnten Taucher dort nach etwaigen Beschädigungen suchen. An der Außenhaut ließen sich in den vergangenen Tagen zumindest keine Risse finden.

Derzeit liege der Frachter „stabil“ im Kanal, wie es heißt. Die weitere Schifffahrt dort ist von dem Vorfall nicht betroffen – die Fahrrinne ist und bleibt trotz anstehender Arbeiten frei.