Oldenburg Der 17-jährige Oldenburger, der am Freitag von einem unbekannten Täter in der Bergstraße durch einen Messerstich schwer verletzt wurde, ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Er muss allerdings noch einige Zeit im Krankenhaus betreut werden.

Derweil läuft die Fahndung nach dem Täter weiter. Der Mann soll einen Vollbart getragen haben, etwa 25 bis 35 Jahre alt und mit Strickmütze und schwarzem Mantel bekleidet gewesen sein. Dieser habe akzentfreies Hochdeutsch gesprochen, heißt es nach Zeugenaussagen. Nach der Tat am Freitagabend war er gegen 22 Uhr in Richtung Theaterwall gerannt. Die Suche nach der Tatwaffe, einem Messer, durch Taucher und Bereitschaftspolizei blieb am Dienstag ohne Ergebnis. Zeugen, die Hinweise auf Täter oder versuchtes Tötungsdelikt geben können, melden sich unter Tel. 0441/790 41 15.

So soll der Täter ausgesehen haben. Bild: Polizei