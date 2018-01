Oldenburg Viele NWZ-Leserinnen und -Leser fragen sich, was mit den Forellen und Garnelen passiert ist, die sich am Samstag beim spektakulären Lasterunfall in Höhe der Autobahnbrücke über die Ammerländer Heerstraße ergossen. Sie wurden in einem Container gesammelt und anschließend entsorgt.

„Früher gab es sogenannte Havariekommissare, die vor Ort den Schaden an Gütern und Sachen bewerteten und entschieden, was weiter mit ihnen geschehen sollte“, teilte am Montag Polizeisprecherin Lena Bohlken auf Nachfrage der NWZ mit. Der Ausdruck „Kommissar“ ist übrigens ein wenig irreführend. Er arbeitete nicht bei der Polizei, sondern als neutraler Spezialist im Auftrag der Versicherungswirtschaft.

Diese Kommissare kommen bei Unfällen heute aber nicht mehr zum Einsatz und der Besitzer der Waren, in diesem Fall ein holländisches Fischhandelsunternehmen, hat selbst die Entscheidungshoheit. „Das Unternehmen muss sich dann allerdings auch um die Organisation oder Verteilung kümmern“, erklärte Bohlken weiter.

Und das ist in diesem Fall wohl etwas schwierig gewesen, weil die Unterbrechung der Kühlkette zur Eile zwang. „Wer an der Unfallstelle dann trotzdem Fisch oder Garnelen mitgenommen hätte, hätte einen Diebstahl begangen“, warnt Bohlken. Ohnehin sei der Bereich von der Polizei mit Trassierband und Pylonen abgesperrt worden, das Betreten also verboten gewesen.

Am Montag waren im Auftrag der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf Autobahnbrücke Arbeiter im Einsatz, um eine Schutzwand aufzustellen, hinter der das durch den Unfall zerstörte Brückengeländer im Verlauf der Woche repariert werden soll. „Dafür bleibt der Standstreifen gesperrt, der Hauptfahrstreifen und die Überholspur werden aber wieder freigegeben“, kündigte Behördenchef Joachim Delfs an.

Über die Schadenshöhe konnte er keine Angaben machen. Die Finanzierung der Reparatur übernimmt aber die Versicherung des am Unfall beteiligten Unternehmens. Pro Jahr fällt im Bereich der Oldenburger Landesbehörde ein siebenstelliger Betrag an. Am Montag untersuchte eine Firma die Schäden. Neue Teile müssen aber erst bestellt und montiert werden, so dass der Standstreifen mindestens noch in dieser Woche gesperrt bleibt.

Das Brückengeländer soll – so weit es die Statik des Bauwerks zulässt – verstärkt werden. Ganz leicht sei die Reparatur eh nicht, die Verankerungen sind herausgerissen und Fußplatten rissen ab.

Der Laster war am Wochenende in der Nacht zu Samstag um 2.18 Uhr auf der Autobahn 28 Richtung Leer nach einem Überholmanöver auf eisglatter Straße ins Schleudern geraten. Der mit Fisch beladene Auflieger durchbrach Schutzplanke und Geländer und fiel auf die Ammerländer Heerstraße.

Die Zugmaschine blieb im Geländer hängen, der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbst befreien. Die Zugmaschine wurde später an einem Kran gesichert herabgelassen. Die Ammerländer Heerstraße blieb bis 20 Uhr gesperrt.