Nach Streit Am Sackhofswege: Oldenburger schlägt Polizist ins Gesicht

Oldenburg Am Montagabend gegen 19.30 Uhr ist die Polizei zu einer Auseinandersetzung im Sackhofsweg gerufen worden. Nach Angaben vom Mittwoch wurde der mutmaßlich Auslöser des Streits bei der Ankunft bereits durch eine Person am Boden festgehalten. Der 46-jährige Oldenburger erhielt einen Platzverweis, was er allerdings ignorierte. Daher wurde er von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Noch im Streifenwagen schlug der Mann einem 35-jährigen Polizisten ins Gesicht und ließ sich auch danach nur schwer beruhigen. Der Beamte wurde nicht verletzt und war weiterhin dienstfähig.

Als der Mann in die Zelle geführt wurde, folgten etliche Beleidigungen. Nach einer Nacht in Gewahrsam wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

