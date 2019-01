Oldenburg Ein Todesfall hat nun die Polizei auf den Plan gerufen: Der Zentrale Kriminaldienst in Oldenburg hat Ermittlungen gegen einen 37-jährigen Oldenburger wegen des Verdachts des Totschlags aufgenommen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Demnach war in einer Wohnung an der Friedlandstraße bereits am 10. Januar eine 62-jährige Frau tot aufgefunden worden. Zur Klärung der Todesursache ordnete ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Obduktion der Verstorbenen an. Die Frau hatte zu Lebzeiten offenbar unter erheblichen gesundheitlichen Problemen gelitten. Allerdings fanden die Rechtsmediziner an ihrem Körper auch Anhaltspunkte für eine äußere Gewalteinwirkung.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 37-jährigen Bekannten des Opfers, der sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Todes in ihrer Wohnung aufgehalten hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Mann. Der 37-Jährige wurde zu Beginn dieser Woche festgenommen und befindet nach Polizeiangaben sich derzeit in Untersuchungshaft.