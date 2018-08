Oldenburg “Schiffshavarie” lautete in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Einsatzmeldung der Großleitstelle: Im Küstenkanal, auf der Höhe zwischen Westfalendamm und Achterdiek, drohte ein Frachter zu sinken. Das Schiff hat offenbar eine umweltgefährdende Fracht an Bord – geschredderte Blei-Akkus aus Autobatterien, wie es heißt. Allerdings: „Vom Schiff geht keine Gefahr aus - weder für die Umwelt, noch für den Verkehr“, so ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes am Sonntagmittag.

Es war Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, als die polnischen Schiffsführer das eindringende Wasser bemerkten. Der Frachter sackte und setzte schließlich auf dem am Rande etwa drei Meter tiefen Grund im Küstenkanal auf. Über 30 Kräfte samt Wasserrettung der Feuerwehr waren kurz darauf im Einsatz, dazu Polizei, Wasserschutzpolizei, Untere Wasserbehörde.

So berichtete NWZ-Redakteur Marc Geschonke in der Nacht live vor Ort:

Noch in der Nacht hatten sich die Spezialisten über den weiteren Verlauf der Bergung abgestimmt. Taucher hatten die Gefährdungslage und den Zustand des Schiffs geprüft– vor einem möglichen Abpumpen des eingedrungenen Wassers mussten schließlich erst Menge (über 150 Kubikmeter waren es bis Mitternacht, so hieß es) und mögliche Kontamination geklärt werden, denn eine Rückführung in den Kanal hätte möglicherweise Folgen für die Umwelt gehabt.

Um kurz vor Mitternacht war dann aber klar: Das Schiff hatte sich keine seitlichen Risse zugezogen (die Taucher hätten möglicherweise “stopfen” können), sondern anscheinend den Unterboden aufgerissen, lag damit aber auf Grund. “Stabil”, wie es bei den Einsatzbesprechungen hieß.

Immer wieder wurden Wasserproben genommen, inner- und außerhalb des 85 Meter langen und 9,50 Meter breiten Schiffes. Auch Marken wurden gesetzt, um etwaige Veränderungen im Wasserstand im Blick halten zu können. Die Ergebnisse beruhigten jedoch. Nichts drang mehr ein, nichts drang mehr hinaus.

Das Schiff hat einen Tiefgang von 2,83 Meter. Ob der Schiffsboden aufgrund des geringen Abstands zum Grund aufgerissen wurde, ist derzeit noch nicht geklärt.

Die Spezialisten von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Wasserschifffahrtsamt befanden gegen zwei Uhr in der Nacht, dass keine weiteren akuten Maßnahmen nötig seien - aufgrund der Stabilität des Frachters. Trotzdem waren Einsatzkräfte vor Ort, um die Pegelstände weiter zu beobachten.

TUIS, der Verband der chemischen Industrie, hatte in der Nacht bestätigt, dass von den Stoffen selbst wohl keine allzu großen Umweltgefahren ausgingen. Trotzdem sollten etwaige Kontaminationen durch ein Abpumpen des eingedrungenen Wassers in den Küstenkanal aus Umweltschutzgründen vermieden werden, so die Feuerwehr.

Am Sonntagmittag war ein Gutachter des Versicherers vor Ort. Weitere Taucher sollen noch am gleichen oder folgenden Tag eruieren, welcher Schaden am Schiff tatsächlich vorliegt. Eine Gefahr sei aber wohl auszuschließen. Möglicherweise ist die Ladung nicht vom Wassereinbruch betroffen.

Das Schiff, die „Nawatrans 2“, ist in Moers (Nordrhein-Westfalen) gemeldet. In ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort war noch von einem polnischen Schiff die Rede. Tatsächlich stammt die Besatzung aus Polen. Das 800 PS starke Wasserfahrzeug wurde 1966 in Deutschland gebaut und war ersten noch nicht bestätigten Erkenntnissen zufolge auf dem Weg nach Nordenham.

In den folgenden Tagen soll unter Federführung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes geklärt werden, wie und wann der Frachter schnellstmöglich, verkehrs- und umweltsicher die Fahrt fortsetzen kann. Der Küstenkanal wurde nicht gesperrt, die Revierzentrale in Duisburg und die Verkehrszentrale in Bremen hatten allerdings alle durchfahrenden Schiffe über den Vorfall informiert.

Derweil hat sich die Wasserschutzpolizei des „Unfalls“ angenommen und ermittelt. „Bis dato ist noch nicht geklärt, warum Wasser ins Frachtschiff eingetreten ist“, hieß es dazu aus der Behörde am Sonntagmittag auf NWZ-Anfrage.