Oldenburg Die Mutter steht draußen – und die kleinen Kinder sitzen im abfahrenden Bus: ein Albtraum für alle Eltern. So passiert ist es Mareile Karwey. Die 31-Jährige ärgert sich im Nachgang sowohl über das Verhalten der Busfahrerin als auch über die Reaktion der VWG.

Was war passiert? Karwey wartete mit ihren vier Kindern Kindern Hanna (8), Lientje (6), Linna (3) und Beele (1) an der Haltestelle Lappan, um von dort mit dem Bus nach Hause zu fahren. „Die drei Großen sind ordnungsgemäß vorne eingestiegen. Ich wartete an der hinteren Tür, um dort mit dem Kinderwagen zusteigen zu können“, beschreibt die Oldenburgerin die Situation.

Wortlos Tür geschlossen

Die Busfahrerin öffnete allerdings die hintere Tür nicht. Darum ging Karwey nach vorne, um dort Bescheid zu sagen. „Die Fahrerin schloss dann aber die Vordertür, schütteltet dabei wortlos mit dem Kopf und fuhr einfach los“ – mit den Kindern im Bus und der aufgeregten Mutter am Bussteig.

Sie habe noch an die Fenster geklopft, die Businsassen hätten der Fahrerin zugerufen, dass sie anhalten müsse. „Ich habe das Schreien meiner Kinder sogar draußen gehört“, erinnert sich Karwey. Die Fahrerin hielt dann auch an und öffnete alle Türen – mitten auf der Lappan-Kreuzung. Die panischen Kinder sprangen dann weinend aus zwei Türen aus dem Bus direkt auf die Straße. „Zum Glück ist niemandem etwas passiert“, sagt die Mutter.

Keine Entschuldigung der Fahrerin

Die Familie durfte dann doch noch gemeinsam mit dem Bus weiterfahren. Auf eine direkte Entschuldigung der Busfahrerin wartet Karwey vergeblich. „Ich hatte keine Zeit, das Gespräch zu suchen, da ich sehr lange mit dem Beruhigen der Kinder beschäftigt war und anschließend stillen musste.“

Die Oldenburgerin legte nach dem Vorfall beim Verkehrsverbund VBN Beschwerde ein, der den Fall an die VWG weiterleitete. Vom Oldenburger Unternehmen kam dann ein Antwortschreiben „mit einer kurzen Entschuldigung“, wie Karwey findet. Die weiteren Formulierungen machten sie sogar ärgerlich.

Denn wie die VWG schreibt, habe man die mutmaßliche Fahrerin angesprochen, doch die habe versichert, dass der Vorfall nicht in ihrem Bus stattgefunden habe. „Sie ist eine bewährte und zuverlässige Mitarbeiterin, und wir bezweifeln nicht, dass sie dabei die Wahrheit gesagt hat“, heißt es. Bei Karwey kam als Botschaft an: Sie habe sich die Geschichte ausgedacht. Dann kommt der nächste Satz: Trotz fehlender Klärung sei man überzeugt, „dass die betreffende Fahrerin aufgrund des Erlebten künftig genauer hinsehen wird“, schreibt die VWG. Also ist es doch passiert?

VWG: „Missverständnis“

Der Sprecher des Unternehmens, Morell Predoehl, schreibt von einem Missverständnis und erklärt den letzten Absatz damit, dass man sich dabei auf die Fahrerin bezog, die man nicht ausfindig habe machen können. Damit werde deutlich, „dass wir Frau Karwey vollständig Glauben schenken, ohne Wenn und Aber“. Vom VBN sind offenbar ungenaue Angaben zur Busnummer und Abfahrtszeit bei der VWG angekommen, was die Recherche erschwerte. Karwey allerdings sagt, dass sie diese direkt nach der Fahrt korrekt mitgeteilt habe.

„Gestatten Sie mir zu betonen, dass es uns nach wie vor leid tut, was der Kundin widerfahren ist“, so Predoehl weiter. Wenn solche Fehler passieren, würden diese berechtigten Kundenanliegen immer ordnungsgemäß, sorgfältig, sachlich und in der erforderlichen Zeit abgearbeitet und nach Abhilfe gesucht.