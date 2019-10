Oldenburg Für 118 Bäume sieht es nicht gut aus: So viele muss die Stadt Oldenburg fällen lassen. Der Grund: Sie stellen eine Gefährdung dar.

In den vergangenen Monaten wurden etwa 70 000 städtische Bäume auf ihre Verkehrssicherheit hin überprüft. Das Augenmerk lag dabei besonders auf Bäumen entlang von Straßen und Wanderwegen, in Grünanlagen sowie auf Schulgrundstücken, Sportanlagen, den Geländen von Kindertagesstätten sowie sonstigen öffentlichen Einrichtungen. So wurden zum Beispiel die Laufwege im Bürgerbusch kontrolliert, wie Stadtsprecher Reinhard Schenke auf Nachfrage erklärt. Der Stadtwald sei hingegen noch nicht begutachtet worden. Dieser werde separat überprüft, erklärt Schenke, und: „Auf Grund seines relativ jungen Alters – knapp 25 Jahre – stehen dort demnächst einige Baumentnahmen an“.

Da die derzeitigen Untersuchungen der Stadt noch nicht abgeschlossen sind, könnte sich die Zahl der zu fällenden Bäume noch erhöhen. Die Bandbreite der bislang feststehenden 118 „verkehrsgefährdenden“ Bäume reicht vom kleinen absterbenden Ahorn auf dem Gelände des Schulzentrums Kreyenbrück bis zur 20 Meter hohen Linde in der Ofener Straße. Auch die zwei großen Silberweiden in der Straße Vahlenhorst gehören dazu, die aufgrund der akuten Bruchgefahr eine Gefährdung darstellen. Insbesondere der Anteil zu fällender Birken ist mit etwa 45 Prozent in diesem Jahr besonders hoch. Dies ist zum Teil auf den trockenen Sommer 2018 zurückzuführen.

Los geht es bereits am Dienstag, 8. Oktober, in der Ofener Straße. Dort werden die Baumkronen überprüft und abgestorbene sowie zu tief hängende Äste entfernt. Die Baumpfleger, so teilt die Stadt mit, arbeiten sich vom Westkreuz Richtung Innenstadt vor. Dabei werden zwei Hubsteiger eingesetzt. Für die jeweiligen Arbeiten wird jeweils ein 50 Meter langer Abschnitt gesperrt. Die Straße ist dort nur einspurig befahrbar, die Arbeiten werden die ganze Woche in Anspruch nehmen. „Mit Verkehrsbehinderungen ist während dieser Zeit zu rechnen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Der Baumbestand der Stadt wird regelmäßig einmal jährlich einer Gesundheits- und Zustandsüberprüfung unterzogen. Dazu sei die Stadt verpflichtet.

Im Zuge dieser visuellen Diagnose notieren die Baumkontrolleure vom Fachdienst Stadtgrünpflege und Friedhöfe Baummängel und Anzeichen, die auf einen schwerwiegenden Baumdefekt hindeuten. Dazu gehören zum Beispiel abgestorbene Äste, Pilzfruchtkörper, Risse im Stamm und Astbereich, Faulstellen oder auch Fehlstellungen im Kronenbereich.