Oldenburg Sie sind meist zu zweit unterwegs, als Pärchen, und nutzen gezielt die Hilfsbereitschaft von vor allem älteren Mitbürger aus. Die Citywache Oldenburg wurde in den vergangenen Tagen mehrfach auf diese mögliche neue Betrugsmasche hingewiesen.

Die Betrüger-Pärchen sprechen Passanten in der Innenstadt an und erklären, dass sie kleine Kinder, aber kein Geld für Kindernahrung und -kleidung hätten. Auf diese Weise erregen die Betrüger Mitleid und überzeugen die älteren Menschen schließlich, mit ihnen gemeinsam einkaufen zu gehen. Ziel sind häufig Drogeriemärkte und Discounter, so die Polizei.

Nachdem die Betrüger genug gebettelt haben, kaufen die Opfer dann in diesen Geschäften Babynahrung, Spielzeug oder Kleidung. Vor dem Geschäft händigen die Opfer die Ware schließlich an die Täter aus, die sich dann höflich bedanken und verabschieden.

Sobald die Opfer dann außer Sicht sind, gehen die Betrüger mit den frisch gekauften Gegenständen wieder in die Geschäfte, geben die Ware dort an der Kasse zurück und lassen sich das bezahlte Geld auszahlen.

Personen, die Opfer dieser kriminellen Variante des Bettelns geworden sind, können dies auf jeder Polizeidienststelle zur Anzeige bringen.