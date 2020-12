Nordwestbahn in Oldenburg: Radfahrerin fährt auf Schienen und sorgt für Schnellbremsung

Oldenburg Wie die Bundespolizei mitteilt, ist es am Freitagnachmittag am Bahnübergang am Bürgerbuschweg zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. Trotz geschlossener Halbschranken überquerte eine bislang unbekannte Radfahrerin gegen 16.20 Uhr den Bahnübergang. Der Führer einer Nordwest-Bahn gab einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu verhindern. „Reisende in dem Zug wurden dabei offenbar nicht verletzt, sie kamen mit dem Schrecken davon“, heißt es.

Obwohl ein vor dem Bahnübergang wartender Verkehrsteilnehmer sofort die Polizei verständigte und die verwirrt wirkende Frau ansprach, fuhr die Radfahrerin danach einfach weiter. Die Frau wurde beschrieben als ca. 50 Jahre alt, mit kräftiger Statur und grauen Haare. Bekleidet mit kurzer Hose und T-Shirt mit einem Warndreieck als Aufdruck.

Die Bundespolizei hat wegen des Vorfalls Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Wer Angaben zu der Radfahrerin machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 218380 zu melden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen