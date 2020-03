Oldenburg Da kam einiges zusammen: Die Polizei in Oldenburg hat am Freitag einen 34 Jahre alten Autofahrer kontrolliert, weil er in der Cloppenburger Straße während der Fahrt sein Handy benutzte. Bei der Überprüfung stellen die Beamten fest, dass der Oldenburger noch nie eine Fahrerlaubnis besessen hat. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte die Fahrzeughalterin am frühen Nachmittag an ihrer Arbeitsstelle aufsuchte und den Autoschlüssel aus ihrer Tasche entwendet hatte. Mit der Nutzung des Autos war die Haltern nicht einverstanden.

Auf der Polizeidienststelle erfolgt bei dem Mann eine Blutentnahme.