Oldenburg Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Ein 53-jähriger Oldenburger hat am Montagabend durch sein Eingreifen einen betrunkenen Mann am Fahren gehindert, berichtet die Polizei Oldenburg. Aus dem Außenbereich einer Gaststätte am Rauhehorst beobachtete der Zeuge das Unfassbare: Der alkoholisierte Autofahrer wendete seinen Fiat und stieß dann beim Rückwärtsfahren gegen eine Laterne. Dann parkte der Fahrer sein Auto am Fahrbahnrand und trank aus einer Wodka-Flasche.

Als der Betrunkene weiterfahren wollte, tat der 53-Jährige das einzig Richtige: Er lief zum Fiat und nahm dem Mann den Autoschlüssel weg. Dabei bemerkte er laut Polizei einen besonders intensiven Alkoholgeruch.

Der besorgte Mann alarmierte sofort die Polizei, die dann einen Alkoholwert von 3,85 Promille feststellte. Der 55-jährige Autofahrer wurde mit zur Wache genommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei spricht dem 53-jährigen Zeugen einen besonderen Dank aus: Er habe durch sein aktives Eingreifen und die rechtzeitige Alarmierung der Polizei wohl Schlimmeres verhindert.