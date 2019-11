Oldenburg Der Morgen des 19. Januar 2019 ist ein besonderes Datum für Harald Ricker. Denn vor knapp einem Jahr wurde er während seiner Arbeit von zwei Personen überfallen und schwer verletzt. Wie schwer diese Tat sich tatsächlich auf das Leben des Oldenburgers auswirken sollte, konnte sich der 71-Jährige da aber noch nicht einmal im Ansatz vorstellen.

Denn nur kurze Zeit später schrieb ein Arzt Harald Ricker krank. Seit dem kann der 71-Jährige keine Zeitungen mehr austragen. Seine Schulter ist mittlerweile zwei Mal operiert worden. Bis heute hat Ricker starke Schmerzen, nimmt täglich Medikamente. Die ärztliche Prognose: Seine Beschwerden werden wohl nie ganz verschwinden.

Der Überfall

Dabei fühlte sich nach dem Überfall, der nur wenige Augenblicke dauerte, alles gar nicht so schlimm an. „Ich war bei Austragen und wollte gerade den Zebrastreifen überqueren, als die beiden jungen Männer mir auf vulgäre Art drohten“, erinnert sich Ricker. Er sei mit dem Rad unterwegs gewesen und habe versucht abzuhauen. Doch er war nicht schnell genug. „Ich wurde vom Rad getreten und bin mit der Schulter auf den Bordstein am Straßenrand geknallt“, berichtet der 71-Jährige, der danach auch noch getreten wurde. Dann habe sich ein anderer Radfahrer genähert, die Täter seien geflohen.

„Der Radfahrer hat mir dann geholfen, die Zeitungen aufzusammeln, die auf der ganzen Straße lagen. Dann habe ich die Polizei verständigt“, so Ricker weiter. Immer in Verbindung mit den Beamten habe er die Verfolgung der Täter aufgenommen – mit sicherem Abstand. „Über das Telefon konnte ich der Polizei genau beschreiben, wo sich die beiden befanden, so dass sie an der Nadorster Straße festgenommen werden konnten.“

Dann kamen Schmerzen

Dann sei er wieder an die Arbeit gegangen, habe die verbleibenden Zeitungen ausgetragen. „Die Schmerzen kamen erst später. Mein Arzt hat gesagt, dass das normal sei, weil mein Körper voller Adrenalin gewesen ist.“ Eine Untersuchung habe dann ergeben, dass eine Sehne in der Schulter abgerissen sei. Zwei Mal wurde Ricker operiert. Die Schmerzen sind immer noch da.

Besonders tragisch an dem Fall ist, dass er den Job als Zeitungsbote in erster Linie angenommen hat, damit es ihm gesundheitlich besser geht. „Ich bin an Krebs erkrankt und habe von einer Ärztin den Tipp bekommen, mich viel an der frischen Luft zu bewegen. Deshalb habe ich den Job als Zusteller angenommen und das hat mir tatsächlich gut getan. Ich würde gerne wieder arbeiten, leider geht das nicht“, sagt der 71-Jährige, der in einem Prozess, der gegen die beiden Männer vor dem Oldenburger Landgericht läuft, bereits ausgesagt hat.